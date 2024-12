Miguel Varoni dedica emotivo mensaje a Sandra Reyes: “Hasta siempre mi Doctora Paula”

El actor Miguel Varoni, quien protagonizó el telenovela “Pedro El Escamoso”, acudió a sus redes sociales para despedir a la actriz Sandra Reyes, quien interpretó a la doctora Paula y falleció ayer, domingo, tras batallar contra el cáncer de seno.

“Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estar en mi corazón…”, escribió el actor junto una foto en la que aparece con Reyes.

Más tarde, brindó una entrevista a “Noticias Caracol” donde habló de la última vez que la vio y rememoró momentos icónicos en el set de grabación.

“Nos vimos hace dos semanas que estuve en Bogotá, fui a verla en su casa. Seguía siendo lo que era, muy especial. No había que verla todos los días para que dejara marca”, reveló Varoni.

Sobre el hecho de que volvieron a trabajar juntos una vez más comentó: “Todo el mundo estaba esperando que nos volviéramos a ver, fue muy lindo verla, el abrazo (...) Fue muy especial volverla a ver, volver a trabajar con ella”.

Asimismo, destacó el gran profesionalismo de la bogotana al actuar. “Dejo huella en todos los que la conocieron, no solamente en lo profesional. También como persona, como madre, como familia”.

Varios fanáticos han hecho comparación que en la segunda entrega de la telenovela, “Pedro, el escamoso: más escamoso que nunca”, la doctora Paula se reencontró con “Pedrito” y le confesó que padecía cáncer, y que le quedaban pocos días de vida. Posteriormente, murió.

Ante los comentarios de que Reyes ya padecía la enfermedad durante las grabaciones en 2023, el actor reaccionó de la siguiente manera: “No sabía lo que estaba pasando. Esa escena la grabamos en julio del año pasado (...) No tengo nada más que decir, ella se enteró más adelante”.

Fue ayer cuando el primo de la colombiana, Nicolás Reyes, reveló la noticia de su muerte. Diversos medios colombianos han reportado que la mujer de 49 años llevaba varios años batallando contra la enfermedad. Sin embargo, no era de conocimiento público.

¿Quién era Sandra Reyes?

Sandra Reyes nació en la ciudad de Bogotá en 1975. Estudió comunicación social y periodismo pero su gran pasión siempre fue la actuación. Desde 1994 empezó en las pantallas, consolidándose con una exitosa carrera profesional en la que interpretó papeles como ‘la doctora Paula’, en Pedro El Escamoso y ‘Amparo Cadena’ en El Cartel de los Sapos.

Sin embargo, detuvo su carrera artística en 2018, se mudó al campo en Ubaté, Cundinamarca, quería darle un giro a su vida y alejarse de la actuación, aunque siguió vinculada al teatro. Su gran regreso a la televisión colombiana fue con la serie de ‘Rigo’, en la que interpretó a ‘Aracely’, la mamá del ciclista antioqueño.