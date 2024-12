Laura Pausini habla luego de su aparatosa caída en concierto: ¿cómo se encuentra la cantante?

Hace algunos días, Laura Pausini se hizo viral luego de alarmar a todos los espectadores de su concierto en Milán, como parte de su World Winter Tour 2024, pues en plena presentación la reconocida cantante italiana, sufrió una aparatosa caída.

Durante el show, la intérprete se cayó y rodó por las escaleras que se encontraban en el escenario. El suceso generó preocupación entre sus fanáticos, quienes llenaron las redes sociales con mensajes preguntando por su bienestar.

¿Qué dijo Laura Pausini tras su caída en concierto y cómo se encuentra?

La artista no tardó en pronunciarse para tranquilizar a sus seguidores. A través de sus redes sociales, Pausini detalló lo ocurrido. “ Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien, no me pasó nada. Tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando, bailando y saltando... además, la gira en Europa continúa ahora. Me resbalé, pero no me pasó nada”, aseguró la cantante horas después, en un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, aprovechando además de agradecer las muestras de afecto y aclarar su estado de salud.

Durante su presentación, Pausini se encontraba interpretando el tema “Zero” cerca de un grupo de escalones en el escenario. Vestía un colorido atuendo adornado con flores y botas de tacón alto y al intentar descender los escalones mientras cantaba, su vestimenta se enredó, provocando la dura caída.

Aunque el momento resultó impactante para quienes estaban presentes, la cantante mostró profesionalismo y continuó con su actuación tras rodar por los escalones. Su equipo de bailarines y personal en el escenario acudieron rápidamente a auxiliarla, pero Pausini decidió levantarse por sí misma y completar la canción, demostrando su compromiso con su público.

La preocupación no se hizo esperar luego de que los videos abundaran en las redes sociales, que se llenaron de mensajes de apoyo y buenos deseos para la artista. “Espero que no traiga consecuencias esa caída” y “Qué peligrosa caída, espero que esté bien mi bella Laura Pausini”, fueron algunos de los comentarios.