La canción que Daddy Yankee le dedicó a su ahora exesposa Mireddys González

Tras años de rumores sobre una posible separación entre ambos, Raymond Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee confirmó que su esposa Mireddys González le pidió el divorcio.

La pareja llevaba casi 30 años de relación, tras haberse conocido en su adolescencia en Puerto Rico. Aunque siempre mantuvieron muy privada su relación, en el año 2022 el artista reveló que uno de sus temas del álbum “Legendaddy” fue dedicado a la mujer que lo acompañó desde el principio de su carrera.

Se trata del tema “Para siempre” del cual habló a través de una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales para ese momento.

“Para siempre es un tema que habla de cuando encuentras tu pareja, la indicada, esa persona que tú estás seguro que vas a realizar toda tu vida junto a esa persona. Es una canción con la cual me identifico mucho porque tengo mi pareja por años, mi esposa, es un tema que me gusta mucho, bien real. Hay una parte de cuando yo vivía en el case, estaba con ella, ella siempre estuvo ahí desde cero, desde que no tenía nada y eso se valora”, expresó Daddy Yankee.

Luego de años de relación, Daddy Yankee confirmó que fue su esposa, Mireddys quien le pidió finalizar el matrimonio.

“Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida personal. Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys”, lee el comunicado del artista.

“Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad”, añade.

Fue a finales del 2023 cuando Daddy Yankee terminó su carrera en su último concierto en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. Allí, el artista puertorriqueño también anunció que se entregó a los caminos de la religión.