Jennifer Colón Alvarado llama “busca pauta” a quienes la acusaron de “vender perros”

La actual Miss Puerto Rico Universe, Jennifer Colón Alvarado, realizó una descarga en sus redes sociales luego de que fuera acusada de dedicarse a la venta de animales o “breeder” debido a una publicación que realizó hace unas semanas en su cuenta de Instagram.

Colón Alvarado respondió a una pregunta que un seguidor, donde se le cuestionaba sobre el anuncio que publicó donde indicaba que tenía en venta unos perros raza “Mini Goldendoodle”, acción que fue criticada posteriormente debido a la sobrepoblación de animales y el llamado que organizaciones realizan para que se adopten las mascotas en lugar de venderlas.

En el video, la representante de Puerto Rico en el certamen del pasado mes de noviembre, aseguró que borró el anunció de la venta de perros tan pronto se le indicó que esta práctica no es correcta. Igualmente, aseguró que no se dedica a la venta de animales y que se trataba de unos perros que tuvo la mascota de su novio y que en un momento dado pensaron que era buena idea venderlos.

Sin embargo, en sus expresiones indicó que la venta de las mascotas nunca se materializó.

“Es la única vez que voy a aclarar este tema, yo no soy breeder yo no tengo tres perros, que creo que eso es lo que necesitas para la licencia cuando te dedicas a eso y vender un montón al año y lucrarte de eso. Mi novio tiene una perrita, tuvo perritos, mini Goldendoodles, no podemos tenerlos en la casa y en un momento dije, caramba, no es mala idea y subí ese anuncio, que quité al momento de que me dijeron que eso no se podía hacer, fui responsable, lo quité. Eso ya pasó más de una semana, lo quité, cancelé todo, no se vendió absolutamente nada. Yo Jenniffer Colón, yo no vendí ningún perro”, expresó en el video.

Del mismo modo, se refirió a la persona que hizo la denuncia a través de sus redes sociales sin antes consultarle sobre lo que realmente había ocurrido y la acusó de “buscar fama”.

“Creo que es bien triste que hayan personas que una semana más tarde en vez de enviarme un mensaje para preguntarme qué pasó, si se vendió o no, dónde están, ofrecerse -¿Mira te quedan algunos?- tengo alguien que se lo puedes regalar- simplemente hagan un story y quieran manchar el trabajo que hice en Miss Universo y que lo tomen a burla, diciendo, -vaya representación-, eso no se hace, sobretodo si eres una profesional en el campo, me pareció que fue una falta de respeto, en vez de preguntarme primero”, expresó.

“Ya raya en lo ridículo, personas que les gusta estar en los medios y que hablen siempre mal o que quieran pauta todo el tiempo de la persona que esté sonando. Al final del día me da mucha pena y mucha lástima porque yo soy defensora de los animales, a mi perra yo la trato súper bien, bueno la perra de mi novio, pero vivimos juntos. He tenido animales toda la vida, entonces no encuentro que sea justo que quieran tildarme de algo que no soy o que algo tan bonito que hice en México quieran venir a echarle fango. Así como no estoy de acuerdo de la forma en que se hicieron las cosas, tampoco estoy de acuerdo en que hay personas que les gusta, que aunque tengan profesiones, buscar fama, buscar pauta en vez de ir a los canales correctos como enviar un mensaje y asesorarse, no una semana más tarde tirarlo en un story en vez de preguntarme, se hubiera enterado de la verdad y no hubiera manchado mi reputación”, añadió.

Sus expresiones surgen luego de que la influencer y veterinaria, Adriana Luna, realizara una publicación en la red social Instagram donde critica a Colón Alvarado por la venta de los animales.

“Ni habla de la Miss Universe PR, vendiendo perros en su IG, quedé cm frozen. Perfecta representación del boricua, literal”, fue lo que escribió la veterinaria que a través de sus plataformas se dedica al rescate de animales y exhorta a las personas a adoptar en los diversos refugios del país.