Sech estrena el disco “Tranki, Todo Pasa”

El cantante panameño, Sech, lanzó su más reciente álbum titulado “Tranki, Todo Pasa”.

El disco, compuesto por 14 temas, representa un viaje de autodescubrimiento, fruto de las experiencias y reflexiones personales del artista.

La fusión de reggaeton, R&B y dancehall le da un toque a su estilo, mientras, sus letras abordan temas emocionales complejos. Esta dualidad de ritmos movidos y letras vulnerables crea un espacio en el que coexisten el dolor y la resiliencia, recordándole a los oyentes que las dificultades son solo momentos pasajeros en la vida.

“Estoy bien emocionado de que puedan escuchar este álbum. Ver cómo mis fans siempre están ahí apoyando me llena el corazón. ‘Tranki, Todo Pasa’ es como un reflejo de todo lo que he vivido en los últimos años. He aprendido a darle la vuelta a los problemas y convertirlos en bendiciones. Espero que esta música no solo los ponga a bailar, sino que también les dé fuerza para recordar que, aunque todo se vea oscuro, siempre hay un rayito de luz al final. Y bueno, ‘Tranki, Todo Pasa’,” expresó Sech en declaraciones escritas.

La propuesta musical cuenta con colaboraciones de artistas emergentes como Beéle, De la Rose, Elena Rose y T.Y.S.

Entre los temas más destacados del álbum se encuentra “Picasso”, una canción que fusiona el reggaeton con ritmos pegajosos, celebrando la autoestima y la superación. La canción culmina con el coro que hace homenaje a “Rosas”, un tema de La Oreja de Van Gogh, evocando el recuerdo de un amor pasado y la añoranza de los momentos felices vividos. Por otro lado, “Chiste JAJA” reflexiona sobre las secuelas de una relación agridulce, compuesta de altos y bajos.

En las pasadas semanas, el hombre de 30 años sorprendió a sus seguidores tras mostrar su transformación física. Según el intérprete de “Otro trago”, perdió 100 libras, luego de someterse a rutinas diarias de entrenamiento y dieta.

“Tranki, Todo Pasa” ya está disponible en todas las plataformas digitales.