Hija de Alejandra Guzmán revela por qué no asistió al homenaje póstumo de su abuela Silvia Pinal

Frida Sofía Moctezuma Guzmán, hija de la cantante y compositora mexicana Alejandra Guzmán Pinal, reveló este fin de semana las razonas por las cuales no asistió al homenaje póstumo que familiares y amigos le realizaron a su abuela, Silvia Pinal, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

Moctezuma Guzmán escribió en sus plataformas sociales que siempre estuvo “alejada”, pero no de quienes le brindaron “amor incondicional”.

“Gracias por amarme tal y como soy, por ser la paz en pleno caos, por nuestras noches de películas y novelas”, comenzó diciendo la joven.

Frida Sofía recordó varias anécdotas junto a Pinal como “cuando me cacho (atrapó) en su camerino de la obra Gypsy contando mi dinerito que me había ganado a los 6-7 años porque era una canija y me ponía a vender los boletines a $10 pesos antes de la obra los domingos -los que eran gratis-”.

En el homenaje póstumo, no solo estuvo Alejandra Guzmán, sino también Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, Michelle Salas y Camila Valero. Frida sí fue a despedir a su abuela en el servicio fúnebre, pero no estuvo en su homenaje.

El escrito fue junto a un extracto de una entrevista que Juan José Origel le hizo a su abuela materna hace años. En la conversación Pinal dijo sobre Frida Sofía que “es preciosa, es talentosa, es pues muy buen muy buen proyecto”

En otros post se mostró dolida por la partida física de su abuela, recalcando que momentos así le hacen ver lo frágil que es la vida.