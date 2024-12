Aleska dice que Ariadna se la pasa presentándole amigas a Clovis

El pasado 20 mayo, llegó a su fin la cuarta temporada del reality show “La Casa de Los Famosos” (LCDLF).

El espacio televisivo, donde resultó ganadora la boricua Maripily Rivera, estuvo marcado de momentos explosivos y tensos entre los participantes. Precisamente, una de las relaciones que se vio fracturada tras la culminación del programa de telerrealidad fue la de Aleska Génesis y Ariadna Gutiérrez.

Ahora, la venezolana volvió a hablar de su tensa relación con la colombiana durante una entrevista en el programa de televisión “En Casa con Telemundo”.

Fue el animador puertorriqueño, Carlos Adyan, quien le comentó a la mujer de 33 años que consideraba que había sido “hipócrita” en algunas ocasiones con la exreina de belleza. Ante esto, Aleska aclaró que Ariadna fue quien se comportó con hipocresía y que ya no es amiga de su hermana, Michelle.

“Ahorita le deseo lo mejor. Obviamente, no continuamos la amistad. Ella salió y yo pensé que lo que había pasado dentro de la Casa quedaba allí. Me he enterado de ciertas cosas”, comenzó explicando Génesis.

Acto seguido, acusó a Gutiérrez de querer provocar la ruptura de su relación con Clovis Nienow.

“Ella sigue diciéndome cosas por redes, queriéndole presentar amigas a Clovis, pero yo simplemente la ignoro. Ella lo ha seguido haciendo fuera de la Casa”, destacó.

Sin embargo, cuando le preguntaron si ella “lanzó su veneno” en algunas instancias respondió: “Yo decía las verdades en la cara, yo decía lo que sentía porque no soy fan de la hipocresía, de la falsedad, prefiero una persona honesta y a veces las verdades duelen”.

Ariadna y Clovis se hicieron amigos, luego de convivir juntos en el “Cuarto Tierra”. La primera finalista en Miss Universo 2015 no ha respondido estas declaraciones.