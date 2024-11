Zayn Malik rinde homenaje a Liam Payne en su concierto

Después de iniciar su gira en solitario el fin de semana pasado, Zayn Malik mantiene viva la memoria de Liam Payne durante sus presentaciones. El artista rindió homenaje a su compañero de “One Direction”, dedicandole su canción “It’s You” a Payne en la ciudad natal del fallecido músico, Wolverhampton, Reino Unido, durante la parada del viernes de su gira “Stairway to the Sky”.

“Así que, he estado haciendo algo al final del espectáculo todas las noches, y se lo he dedicado a mi hermano Liam Payne”, dijo Zayn en el escenario de la Universidad de Wolverhampton. “Descansa en paz. Espero que estés viendo esto. Estamos en tu ciudad natal esta noche, Wolverhampton. Esto es para ti, Liam”.

Zayn honró previamente a Payne durante la noche de apertura de su gira en Leeds. “Liam Payne, 1993-2024. Te amo hermano”, decía un mensaje gigante que se mostraba en el escenario con un corazón.

Zayn paying tribute to Liam Payne after today’s Manchester show! ❤️‍🩹 #ZaynSTTSTour #ZaynSTTSTourManchester pic.twitter.com/hWtBcfY9Df — Zayn Malik Updates (@ZaynReport) November 30, 2024

Antes de posponer varias fechas, Zayn rindió homenaje a su ex compañero de banda en una sentida declaración después de que Payne muriera a los 31 años el mes pasado.

“Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que tener en nuestras vidas”, comenzó. “Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar cuando era un niño de 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amaba”.

Zayn agregó que: “Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por simplemente darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y te respetaba profundamente. Apreciaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre, no hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora más que devastado. Espero que donde quiera que estés ahora estés bien y en paz y sepas lo mucho que te aman. Te quiero, hermano”.

A principios de este mes, los fiscales de Argentina descartaron el suicidio como causa de la muerte de Payne y acusaron a tres personas. La autopsia mostró que sus lesiones no fueron la causa de autolesiones ni de intervención física por parte de otros después de que muriera por múltiples heridas y hemorragia externa tras caerse del balcón del tercer piso de su habitación de hotel en Buenos Aires el 16 de octubre.

Después de que “La Nación” informara que el personal del Hotel Casa Sur llamó a la policía antes del incidente para informar sobre “un hombre agresivo que podría haber estado bajo la influencia de drogas o alcohol”, un informe toxicológico encontró múltiples drogas en su sistema en el momento de la muerte.

Los tres sospechosos, que no fueron identificados, fueron acusados de “abandono de una persona seguido de muerte, suministro y facilitación del uso de narcóticos”. Un juez le prohibió al trío salir del país, pero hasta el momento, nadie ha sido arrestado.