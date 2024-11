Residente habla sobre la relación que tiene con Rubén Blades

El artista puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, en una reciente entrevista a través de MoluscoTV, expresó que “le tiene mucho aprecio y respeto” al cantautor panameño Rubén Blades.

“Él es como mi papá, o como mi tío, le tengo mucho aprecio y respeto, cuando estoy de break, hablamos y nos vemos regularmente”, expresó. Esto ante preguntas del locutor Alí Warrington sobre el parecido e influencia de Blades en la carrera del rapero.

Asimismo, Residente manifestó que “él (Rubén Blades) es una súper influencia al igual que Juan Luis Guerra, Serrat, Silvio, Joaquin Sabina”.

Las expresiones surgen a solo días del concierto del artista en Puerto Rico que se llevará a cabo el sábado, 7 de diciembre en el Distrito de Convenciones en San Juan.

El rapero puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como “Residente” revivió difícil momento que vivió y lo inspiró a escribir el tema “René” que forma parte de producción más reciente “Las letras ya no importan”.

A pesar de que la historia la había revelado en el momento que sacó el tema en febrero del 2020, en esta ocasión, brindó mayores detalles en una entrevista con el podcastero Vicente “Chente” Ydrach.

El rapero contó que antes de escribir el tema, este se encontraba enfrentando una difícil situación que lo llevó a intentar atentar contra su vida. Este indicó que pensó lanzarse desde el piso 25 de un hotel en México.

Sin embargo, fue una llamada con su madre que lo hizo repensar la idea y contó cómo fue la conversación con esta.

“El que yo siento que escribí de la mejor manera es René, el momento en que lo escribí, cómo pasó…me salvó. Cuando lo escribí estaba en el mismo lugar donde por poco hago la locura, al otro día fue que comencé a escribir. Tenía unas cosas escritas que parecían una despedida, ni mis hermanos saben de ese momento. Yo estaba en México y estaba pasando por un montón de cosas, de momento pensé de la manera que pensé y pensé que me iba a lanzar, dije si mami contesta, no brinco”, expresó el rapero.

“Pensar eso y pensar que iba a dejar de ver a mis hermanos, no quiero llorar aquí…dejar de ver a mi familia, dejar de ver a mi hijo, no sé qué fue, tuve la suerte que mi maá contestó y le dije que no quería estar aquí, pero ella me calmó, ella tiene una habilidad, no sé si sabía lo que estaba pasando, pero me habló de una manera como si fuera todo normal, bien tranquila”, añadió Residente.

Mientras contaba el momento, el rapero no podía contener las lágrimas y se le entrecortó la voz en varias ocasiones. Luego contó, que el próximo día, mientras tenía pensamientos negativos en su cabeza y pasaba por un momento difícil consigo mismo, tuvo que brindar palabras de aliento a los familiares de los más de 40 estudiantes desaparecidos en México, en el conocido caso de Ayotzinapa.

“Fui al concierto, está el estadio esperándome en México. Hablé con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, yo tenía que darle esperanza a los papás que perdieron sus hijos en México, tuve que sentarme con ellos a darles esperanzas en ese momento. Cuando vi sus historias, me puse en el lugar de ellos y dije no puedo ni pensar en lo que estoy pensando”, expresó.

Residente añadió que luego del concierto solicitó a un amigo que se quedara con él en la habitación donde se estaba hospedando.

Posteriormente, indicó que al otro día comenzó a escribir el tema “René” que describe como uno de los más especiales en su carrera. El tema fue escrito alrededor del año 2018 cuando este se encontraba en un proceso de divorcio.