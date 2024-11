Dwayne Johnson revela que utilizó un “traje de músculos” para el “live action” de Moana

El esperado “live-action” de “Moana”, anunciado por la compañía de Disney, ha comenzado a dar de qué hablar luego de la filtración de múltiples imágenes del rodaje. En estas fotografías, Dwayne “La Roca” Johnson aparece interpretando a Maui, el carismático semidiós polinesio que conquistó al público en la versión animada.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un detalle peculiar, Johnson luce un “traje de músculos”. El propio actor confirmó recientemente que, aunque su físico es impresionante, el uso del traje fue necesario para replicar el icónico diseño de Maui, caracterizado por sus imponentes tatuajes y musculatura descomunal.

El secreto de Dwayne Johnson para dar vida a Maui en el live action de “Moana”

Johnson explicó en una reciente entrevista que “ese traje me llevó mucho tiempo ponérmelo”. Además, en la misma entrevista el actor añadió “Me alegra que algunas personas pensaran que simplemente me había puesto más corpulento, porque eso significa que no se dieron cuenta de inmediato”.

El proceso de transformación requería varias horas diarias para que el traje quedara perfecto. Según Johnson, esta decisión fue tomada para ahorrar tiempo en el maquillaje y recrear con precisión los tatuajes y otros detalles del personaje. Además, el rodaje al aire libre complicó mantener el diseño en secreto, ya que los paparazzi lograron capturar imágenes del set a pesar de los intentos de privacidad.

Para Johnson, Moana no es solo un proyecto más, sino una obra profundamente personal. “Esta historia es mi cultura. Representa la fuerza y la gracia de mi pueblo”, comentó emocionado. También reveló que Maui está inspirado en su abuelo, el Gran Jefe Peter Maivia, una figura emblemática de su linaje.

Disney pone toda su esperanza en la nueva versión de “Moana”

Según el actor, interpretar a Maui en esta nueva versión le permitió “ponerse en la piel” de su abuelo y conectar de manera especial con sus raíces polinesias. El live-action de Moana tiene previsto estrenarse en julio de 2026, y promete ser una experiencia única al trasladar la rica cultura polinesia a la pantalla grande con un enfoque renovado.

Aunque el traje de músculos se ha convertido en un tema de conversación, Johnson asegura que el espíritu del personaje se mantiene intacto. “Esto es más que una película. Es una celebración de quiénes somos”, concluyó. Los fanáticos esperan con ansias ver cómo Disney y Johnson llevarán a la acción real esta emotiva y vibrante historia.