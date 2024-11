Molesta la madre de Elvis Crespo por chisme de “La Comay”

Irene Díaz, madre del cantante y compositor puertorriqueño Elvis Crespo Díaz, reaccionó molesta este viernes ante un “chisme” difundido por el personaje “La Comay”, creado por el productor Antulio “Kobbo” Santarrosa, durante su programa de televisión.

Fue el propio Crespo Díaz quien compartió a través de sus redes sociales la reacción de su progenitora, asegurando que está “repleta de coraje” y “ofendida”.

PUBLICIDAD

“Alguien le dio una información errónea a la señora esa (”La Comay”)”, dijo el intérprete de “Suavemente”. “¿Quién le metió este embuste a usted? Comay, esos informantes están metiendo embustes”, agregó.

El pasado martes, “La Comay” reveló en su programa que, supuestamente, Díaz habría advertido a su hijo con irse de la casa si este regresaba a la vivienda que él le había regalado.

“Ella dice que él tiene un estilo de vida que no le gusta”, dijo “Lay Comay”.

Sin embargo, Díaz respondió de inmediato y afirmó que “jamás” echaría a uno de sus hijos.

“Yo en mi vida he botado a un hijo mío. No sé quien le está informando de cosas que no son. Estoy ofendida porque tú te fuiste (de la casa) porque decidiste estar solo y no porque yo te botara. ¡Es una mentira!”, sostuvo Díaz.

PUBLICIDAD

Además, “La Comay” comentó que alegadamente el artista boricua de 53 años mantiene una relación sentimental con una joven de 23, luego de haberse separado de su pareja, Maribel Vega, tras 15 años de matrimonio.

En octubre de este año, el merenguero radicó una demanda de divorcio por ruptura irreparable, según reveló el productor y presentador de televisión, Fernan Vélez “El Nalgorazzi”, en “Lo Sé Todo” (Wapa TV).

La expareja se casó en 2009 en el hotel Condado Plaza de San Juan, luego de que Elvis le pidiera la mano a Maribel en medio de un concierto en Puerto Rico. Vega también fue su manejadora.

Del fruto de su amor llegó al mundo en 2012, Génesis Vittoria. El intérprete tiene otros cuatro hijos de relaciones previas.