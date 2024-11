Margot Robbie cree que ‘Babylon’ será mejor valorada en 20 años: “todavía no entiendo por qué la gente la odió”

En una entrevista en el podcast “Talking Pictures”, Margot Robbie compartió sus reflexiones sobre el fracaso de la película “Babylon” y la desconcertante recepción que esta tuvo tanto entre el público como en la crítica.

Robbie, quien encarnó a la estrella en ascenso Nellie LaRoy en la obra dirigida por Damian Chazelle, expresó:

«Me encanta. Yo tampoco lo entiendo. Sé que soy parcial porque estoy muy cerca del proyecto y obviamente creo en él, pero sigo sin entender por qué la gente lo odiaba. Me pregunto si dentro de 20 años la gente dirá: «Espera, ¿a “Babylon” no le fue bien en su momento?». Como cuando oyes que «Shawshank Redemption» fue un fracaso en su momento y dices: ‘¿Cómo es posible?».

Opiniones Divididas

A pesar del fracaso comercial, la película generó críticas polarizadas, con algunos elogiando la visión extravagante de Chazelle y otros considerándola una mirada caótica a los primeros días de Hollywood.

Chazelle expresó:

«Estoy en una especie de estado de ánimo trepidante, pero no me hago ilusiones. No voy a tener un presupuesto del tamaño de ‘Babylon’ en un futuro próximo, o al menos no en esta próxima película. Ciertamente, en términos financieros, ‘Babylon’ no funcionó en absoluto.’'

Y continuó: ‘‘Intentas que eso no afecte a lo que estás haciendo creativamente, pero, a cierto nivel, no puede evitar afectarlo. ¿Pero quizá esté bien? Tengo opiniones muy encontradas al respecto. Quién sabe. Tal vez no sea capaz de hacer este. No lo sé. Tendremos que esperar y ver».

El legado de “Babylon” como una obra controvertida y ambiciosa continúa generando debate en la industria, planteando interrogantes sobre el éxito impredecible en el cine y la durabilidad de las obras más allá de su recepción inicial.

En esta entrevista reveladora, Margot Robbie ha ofrecido una visión sincera sobre su experiencia en “Babylon” y el impacto que ha tenido este proyecto en su carrera. A través de sus reflexiones, se abre una ventana a la complejidad del mundo del cine y la incertidumbre que rodea a las obras creativas en la industria cinematográfica actual.