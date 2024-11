Así los famosos pasaron el Día de Acción de Gracias

Múltiples artistas y populares personalidades compartieron a través de sus redes sociales mensajes de agradecimiento por el Día de Acción de Gracias, acompañados de imágenes y videos mostrando cómo han pasado este día festivo.

Por su parte, el cantante, empresario y productor puertorriqueño, Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, publicó un video junto a la empresa del gobierno de Puerto Rico “voy turistiando”, deseándoles un feliz día de celebración a las personas.

PUBLICIDAD

“Hoy damos gracias por lo que nos da nuestra tierra, y por lo que podemos compartir con los nuestros. Familia, feliz Día de Acción de Gracias, muchas bendiciones para todos. Puerto Rico, los amamos”.

Mientras, el productor y manejador de artistas del género urbano, Rafael Pina Nieves, mejor conocido como Raphy Pina, hizo una publicación junto a su familia celebrando el día festivo o “Día del Pavillo” como lo describió.

“Este es nuestro equipo de trabajo, jugaron papeles esenciales para que la parada de @macys saliera lo mejor posible bajo la lluvia. Hoy cenamos como familia y agradecido por que en un día como hoy son pocos los que se separan de sus seres queridos para ir a ejecutar como lo hace el corillo’ePina 😜 Feliz Día del Pavillo 🦃🫶🏼❤️ Gracias @lacasadelmofongonyc por el banquete”, compartió Pina junto a una fotografía de su familia.

También, el exponente urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, sacó tiempo de su día hoy, Día de Acción de Gracias para agradecerle a sus fanáticos por su apoyo. El artista boricua les dejó un mensaje a las personas que lo apoyan, a través de un grupo en la red de mensajería “WhatsApp”, donde les mostró su agradecimiento durante este día festivo, por “quererlo tal y como es”. Además, indicó que estaría pasando el día comiendo y celebrando.

Bad Bunny publicó una foto en sus historias de Instagram donde se le puede ver comiendo un emparedado de mezcla.

PUBLICIDAD

Bad Bunny Comiendo un emparedado de mezcla.

De igual manera, el periodista puertorriqueño, Walter Soto León, compartió un mensaje dando gracias por su familia y su hija junto a la también periodista Zugey Lamela.

“Agradezco a Dios por todas las bendiciones que iluminan mi camino y me recuerdan lo afortunado que soy. Doy gracias por el nacimiento de nuestra hija Cecilia Victoria, porque está saludable y porque llena mis días de amor, propósito y muchísimas lecciones. Gracias infinitas por mi familia, la salud, los amigos y el trabajo. También agradezco a todas esas personas que en algún momento de la vida me han dado la mano, se han preocupado por mí y han aportado a mi crecimiento personal y profesional. Gracias a toda esa gente que hace la diferencia en la vida de los demás sea como sea, aunque sea escuchando y apretando con un abrazo. Por ellos y por mil razones más: ¡GRACIAS!Aquí está Ceci haciendo “mostrito”, ¡¡me encantaaa!! (Que la mamá no se entere)”, escribió en una publicación en su red social de Instagram.