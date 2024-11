Mira el antes y después de Lizzo

Lizzo sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes en Instagram que destacaron su notable transformación física y un encantador momento junto a su madre, Shari Johnson-Jefferson. En las fotos y videos publicados el viernes, la intérprete de “About Damn Time” aparece relajada en el asiento trasero de una SUV, luciendo un crop top blanco de hombros descubiertos y shorts de mezclilla.

Para completar su estilo, llevaba el cabello en trenzas tipo “milkmaid”. Por su parte, su madre combinó el look al usar también dos trenzas y un abrigo de estampado de leopardo, demostrando que el estilo es algo de familia.

La sorprendente transformación de Lizzo

“Mi mamá me copió el peinado y me dejó mal parada” bromeó Lizzo, de 36 años, en la descripción del video, que incluyó un audio de “The Kardashians”, donde Kim Kardashian acusa a Kourtney Kardashian de imitar su boda en Italia. Sin embargo, la verdadera sorpresa para los fans fue el cambio físico de Lizzo. Los comentarios no tardaron en llegar, destacando su notable pérdida de peso. “Lizzo bajó muchísimo,” escribió un seguidor, mientras otro comentó: “¡No te pongas demasiado delgada ahora!”

Ha mejorado su estilo de vida (Agencias)

Algunos especularon que la cantante podría estar usando Ozempic, un medicamento popular entre celebridades para bajar de peso, pero sus fanáticos más fieles defendieron su proceso. “No importa cómo lo haya hecho, ¡se ve espectacular!” respondió un seguidor.

Está haciendo ejercicio regularmente (Agencias)

Lizzo ha compartido regularmente su rutina de bienestar en redes sociales. En septiembre, subió un video desde el gimnasio con el mensaje: “NO ESTOY DELGADA, ESTOY FUERTE”. Más adelante, en octubre, reveló que había reintroducido proteínas animales en su dieta tras haber sido vegana, lo que, según ella, le ayudó a sentirse mejor física y emocionalmente.

Además, Lizzo desmintió de manera ingeniosa los rumores sobre el uso de Ozempic al disfrazarse del medicamento durante Halloween, mostrando su característico sentido del humor. Más allá de su transformación, lo que destacó entre sus seguidores fue la cálida conexión con su madre, acompañada de su inquebrantable autenticidad.

Ha sido una gran evolución (Agencias)

“Eres una inspiración, nos das confianza a todos,” expresó un fanático en los comentarios. Con su estilo, humor y actitud positiva, Lizzo continúa empoderando a sus seguidores, recordando que la belleza y la confianza vienen de muchas formas.