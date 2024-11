Bad Bunny reaparece para desearle Feliz Día de Acción de Gracias a sus fanáticos

El exponente urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, sacó tiempo de su día hoy, Día de Acción de Gracias para agradecerle a sus fanáticos por su apoyo.

El artista boricua les dejó un mensaje a las personas que lo apoyan, a través de un grupo en la red de mensajería “WhatsApp”, donde les mostró su agradecimiento durante este día festivo, por “quererlo tal y como es”.

PUBLICIDAD

“Gracias por quererme tanto y seguirme aunque nunca ni escribo por aquí. Quienes me quieren y me siguen siendo yo tal y como soy son los que me importan, a ustedes le doy gracias hoy GRACIAS. No sé si eso se entendió... pero nada, feliz día de acción de gracias, feliz thanksgiving, feliz sangivin (a quienes lo celebran, a los que no pues feliz jueves, los amo, me fui a comer”, escribió El Conejo Malo.

Bad Bunny cambiaría un Grammy por haber ganado la carrera del pavo

Bad Bunny, ha conseguido muchos logros durante su carrera en la industria musical, convirtiéndose en uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial.

Sin embargo, hay algo que el puertorriqueño, no logró en su vida y hasta cambiaría por uno de sus 14 premios Grammy. Se trata de algo tan sencillo como haber ganado la tradicional carrera del pavo, que durante estos días se lleva a cabo en diversas escuelas como parte de la celebración del Día de Acción de Gracias, el próximo jueves.

El artista compartió este sencillo pensamiento en su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter).

“Yo cambiaría un Grammy por haberme ganado un pavo en la escuela”, fue la simple publicación del artista que al momento de la redacción de esta nota ha sido compartida por casi mil cuentas y cuenta con sobre 10 mil “likes”.