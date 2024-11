Ana Gabriel canta sus clásicos ante su fanaticada boricua

Reconocida como una de las voces más trascendentales y prestigiosas de México y la América Latina, la cantante Ana Gabriel, llegó la noche del miércoles hasta el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, como parte de la gira Un deseo más, en el marco de la conmemoración de sus 50 años en la música.

Ante un Choliseo casi lleno, la artista sinaloense comenzó el espectáculo alrededor de las 8:45 de la noche ataviada de ropa color negra para interpretar los temas, Esta noche y Soy como quise ser, canciones de producciones discográficas de la década de los 90 considerada por muchos como la época de gloria de la cantante.

Luego del furor de las primeras interpretaciones la diva azteca hizo una pausa para dirigirse al público por espacio de cinco minutos.

“¡Buenas noches Puerto Rico!”, exclamó para luego narrar porque Puerto Rico por poco se queda fuera de la gira por ser la víspera de Acción de Gracias. “¿Cómo festejan en Puerto Rico [el día de Acción de Gracias]? ¿Es con fiesta? ¡Pues cómo no va a ser con fiesta! Creo que nada más en gringolandia (Estados Unidos), que no llevan esa sangre caliente de nosotros, festejan calladitos […]”, agregó.

Posteriormente retomó el acto artístico para entonar una mezcla (medley) de temas que incluyó éxitos como Cosas del amor, Tú y yo, Amor y Ni un roce. Finalizado el mismo Ana Gabriel volvió a hacer uso de la palabra, en esta ocasión por espacio de seis minutos, situación que detuvo, por segunda ocasión, el momentum de la función. Como parte de dicha alocución, María Guadalupe Araujo Yong -nombre real de la cantante- confesó admirar a la megaestrella puertorriqueña Edita Nazario.

“[…] me fascina Edita Nazario y me hubiera encantado hacer algo con ella [para el concierto] pero el tiempo de la gira no me lo permitió. Más sin embargo que sepa ella, bueno sí lo sabe, que sepa que mi admiración está gigante para ella y que algún día nuestras voces se van a unir. Eso lo prometo en este escenario y lo prometo ante ustedes…”, indicó la cinco veces nominada a Premios Grammy y Grammy Latino, palabras que provocaron la ovación de la audiencia.

Otros temas incluidos en la jornada musical fueron los clásicos mexicanos Cielito Lindo y México Lindo así como otros éxitos de la cantautora como Luna, Quién como tú y Pecado original. No faltó, por supuesto, la canción insignia de la intérprete, Simplemente amigos.

La gira, Un deseo más tour de la denominada Luna de América, comenzó en septiembre pasado y ha recorrido más de 25 ciudades en los Estados Unidos. Ciudades de su natal México y América Latina han sido incluidas también.