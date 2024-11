Los 50: Fans podrán ganar 50 mil dólares solo apoyando a su favorito

Los 50, el reality show que ha cautivado al público de Telemundo, está a punto de llegar a su gran final. La segunda temporada de este emocionante concurso, que reunió a 50 reconocidas personalidades, ha mantenido a los televidentes al borde de sus asientos desde su estreno.

Los competidores, aislados de sus vidas cotidianas, han enfrentado desafíos extremos bajo la dirección del enigmático “El León”, el maestro del juego. Y aunque los concursantes luchan por un premio de hasta $350,000, los fans también tienen una oportunidad única para ganar 50 mil dólares simplemente apoyando a su favorito.

¿Cómo Puedes Participar y Ganar $50,000?

La emoción no termina en el set de grabación. A través de Los 50 Zona Fans, los seguidores tienen la posibilidad de ganar un impresionante premio de $50,000 solo por elegir a su concursante favorito y seguir su camino hacia la victoria. Si aún no te has unido a Zona Fans, ¡es momento de hacerlo! Solo necesitas descargar la app de Telemundo, registrarte en la sección de Zona Fans y seguir cada noche a tu concursante preferido. Además, podrás disfrutar de contenido exclusivo como entrevistas, trivias, encuestas y videos detrás de cámaras.

Pasos para participar en el Sorteo

Si estás listo para unirte a la competencia y optar por el gran premio, sigue estos sencillos pasos: