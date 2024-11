Eva Méndes y Ryan Gosling le dieron la bienvenida a un nuevo miembro a su familia

Los actores Eva Méndes y Ryan Gosling son muy celosos con su vida privada, por lo que la poca información que se tiene de ellos y sus hijas es muy limitada, y que ha sido dada por ellos mismos en diferentes entrevistas. Además, como pareja tienen un acuerdo, que ha dividido opiniones en internet.

Los dos acordaron que no estarían en ninguna alfombra roja juntos, especialmente si se trata de la premier de algunos de los trabajos de ambos. Tal como ocurrió recientemente en el estreno de la película “Barbie”, en la que Ryan interpretó al famoso muñeco Ken. Llegó solo, pero eso no significó que Eva no estuviera presente.

Ryan Gosling rindió un especial tributo a las mujeres Getty Images: Ryan Gosling, Alberto E. Rodrigue (Getty Images: Ryan Gosling, Alberto E. Rodrigue)

La estrella de Hollywood se encargó de que todos supieran que ella estaba con él: llevó puesto un collar con un dije con la E, de Eva, en tipografía de “Barbie”. Durante los premios Óscar, la artista lo estaba esperando en el camerino del Teatro Dolby, de Los Ángeles.

A través de su cuenta @evamendes en Instagram, hizo dos publicaciones desde el camerino. En la primera se le ve con ropa casual vaquera, junto a las palabras Always by my man (“Siempre con mi hombre”), mientras que en la segunda, ya después de la interpretación de I’m just Ken, aparece con el mismo modelo de chaqueta rosa de Gucci que acababa de enfundarse el propio Ryan Gosling sobre el escenario. La última vez que se les vio juntos en un evento fue en el 2012 en el que desfilaron en el Festival de Cine de Toronto.

La familia Gosling Méndes creció

La pareja tiene dos hijas: Esmeralda y Amada, quienes tienen 10 y 8 años, respectivamente, quienes fueron la razón por la que Eva decidiera ponerle pausa a su carrera y disfrutar de la maternidad, y para que Ryan le diera a vida a “Ken”.

De ellas hay muy pocas fotos en la internet, ellos se han encargado de publicarlas, salvo algunos paparazzi que los han captado juntos los cuatro. Sin embargo, en esta oportunidad, la pareja abrió su intimidad al público y compartió que están creciendo como familia.

“Conozcan al nuevo miembro de nuestra familia… ¡Magic! La adoptamos de esta increíble organización @californiadoodlerescues”, escribió la actriz de 50 años en su cuenta en Instagram, este lunes 25 de noviembre. Es un perro Irish Doodle gris. Ella y el can se veían muy felices. Ambos posaron para la cámara, pues serán los protagonistas de un anuncio, posiblemente de la misma organización de rescate de animales.

No es la primera vez que adoptan un perrito, pues en el 2019 también hicieron lo mismo con Lucho, un doberman que buscaron en la agencia ‘Red de Rescate de Amigos Para Toda la Vida’. Anteriormente tuvieron a Hugo y George, que fallecieron en el 2014 y 2016, respectivamente.

Los actores son proadopción, pues ”es sin duda una opción maravillosa. Hay muchos pequeños ahí fuera que necesitan un hogar”, así lo reseñó Eva cuando llevó a Lucho a su mansión.