Estas son las novedades que tendrá el tradicional desfile de Macy’s

Como todos los años, la carroza del pavo Tom ya se prepara para el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. La época navideña en Estados Unidos arranca tradicionalmente con este famoso desfile en la ciudad de Nueva York que se ha celebrado por más de cien años, y contará este año con 17 globos gigantes con personajes, 22 carrozas, 15 inflables novedosos y tradicionales, 11 bandas de música, 700 payasos y 10 grupos de actuación, entre otros.

El desfile comienza en el Upper West Side de Manhattan y termina en la tienda insignia de Macy’s en Herald Square, en la calle 34, que sirve como escenario y telón de fondo para las actuaciones en vivo. A continuación, te dejamos los detalles sobre el desfile:

¿Cuáles son las novedades del famoso Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s para este año?

El desfile se celebrará este jueves 28 de noviembre y será transmitido para Estados Unidos por la cadena NBC y por la plataforma de streaming Peacock. Habrá seis nuevos globos con personajes destacados, entre ellos Minnie Mouse, “Extraordinary Noorah” con The Elf on the Shelf, Gabby, de “Gabby’s Dollhouse”, Goku, de “Dragon Ball”, Marshall, de “Paw Patrol” y un nuevo “Spider-Man”.

Por otra parte, las nuevas carrozas incluyen las de marcas como Disney Cruise Line, Haribo, “Wednesday”, de Netflix, Universal Orlando Resorts y “The Grannies Car” de “Bluey”, de BBC Studios. La serie de Nickelodeon y Paramount “Dora La Exploradora” también tendrá una carroza y un globo. Y una nueva carroza destacará la marca de alimentos Rao’s, con un caballero y un dragón en batalla hechos con elementos de pasta reales. Otra de las novedades será una carroza que celebrará el 125 aniversario del Zoológico del Bronx con representaciones de un tigre, una jirafa, una cebra y un gorila.

Entre las actuaciones en vivo estarán Jennifer Hudson, ganadora de premios Grammy, Oscar, Emmy y Tony, al igual que el ícono del pop mundial y ganadora de premios Grammy, Kylie Minogue, y el ganador de premios Tony, Grammy y Emmy, Billy Porter. También habrá presencia latina con artistas como Sebastián Yatra y Natti Natasha.

Otras estrellas invitadas serán la modelo y actriz de series “reality”, Ariana Madix, la cantante de Broadway, Idina Menzel, el cantante de hip-hop, T-Pain, varias jugadoras del equipo de baloncesto femenino campeón de la WNBA, New York Liberty, y el dúo de música country, Dan + Shay.