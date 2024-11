Así reaccionó Miley Cyrus a la demanda por plagio de ‘Flowers’

Miley Cyrus ha respondido legalmente a las acusaciones de infracción de derechos de autor que pesan sobre su éxito “Flowers”. La demanda fue presentada por Tempo Music Investments, que posee derechos parciales sobre el tema “When I Was Your Man” de Bruno Mars.

La controversia surgió después de que la canción de Cyrus se convirtiera en un fenómeno global, alcanzara reconocimiento internacional y ganara un Grammy.

¿De qué trata la demanda por plagio?

Tempo Music Investments, que adquirió el catálogo del coautor Philip Lawrence, presentó la demanda en septiembre de 2023, alegando que “Flowers” no existiría sin “When I Was Your Man”. Cabe destacar que esta empresa no está afiliada con Bruno Mars ni con los otros dos coautores de la canción original.

La demanda de Tempo señala similitudes significativas entre ambas canciones, no solo en la letra, sino también en aspectos melódicos y armónicos. La empresa argumenta que la canción de Cyrus “incorpora elementos sustanciales de ‘When I Was Your Man’”, incluyendo “material melódico y armónico”, “patrones de finalización de tono” y “estructura de línea de bajo”.

La defensa de Miley Cyrus: ¿Por qué rechazan la demanda?

Los abogados de Miley Cyrus presentaron una moción para desestimar la demanda, señalando una “falla fatal” en el caso. Argumentaron que Mars y los otros coautores de la canción original no están involucrados en la demanda, lo que debilita la legitimidad de la acusación.

Según su defensa, Tempo Music solo posee “derechos no exclusivos” sobre la canción, al haber adquirido los intereses de uno de los cuatro coautores de “When I Was Your Man”.

Peter Anderson, el abogado principal de Cyrus, explicó que bajo la ley federal de derechos de autor, los derechos limitados de Tempo no les otorgan legitimidad para presentar la demanda. Para poder ejercer derechos exclusivos, se requiere el consentimiento de todos los propietarios de la obra original.

La respuesta de Alex Weingarten, abogado principal de Tempo Music Investments, fue tajante. En un comunicado, calificó la moción de desestimar la demanda como “intelectualmente deshonesta”, acusando a los abogados de Cyrus de hacer “argumentos técnicos falsos”. Weingarten enfatizó que su grupo es “el propietario del copyright” de la canción y tiene “pleno derecho a hacer valer sus intereses”.

“No somos un cesionario; somos el propietario del copyright. La ley es clara en que tenemos el derecho de hacer valer nuestro interés”, sostuvo Weingarten, de la firma Willkie Farr.

La visión de Miley Cyrus sobre el proceso creativo de “Flowers”

En una entrevista con British Vogue en mayo de 2023, Miley Cyrus compartió detalles sobre el proceso creativo detrás de “Flowers”, revelando que la canción tuvo una versión inicial muy diferente. Según Cyrus, el coro originalmente tenía un enfoque más melancólico y triste. “Solía ser más como de los años 50. La canción más triste. Como: ‘Claro, puedo ser mi propia amante, pero tú eres mucho mejor’”, explicó la cantante.

Aunque la controversia por los derechos de autor aún está en curso, Miley Cyrus continúa defendiendo la autenticidad de su obra, destacando las notables diferencias en melodía, acordes y otros elementos musicales entre ambas canciones. Según su equipo legal, cualquier similitud se limita a “bloques de construcción musical básicos” que no están protegidos por derechos de autor.