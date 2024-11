VIDEO: Ivonne Orsini sorprende con cambio de imagen: “Sé la mujer que te de la gana de ser”

La presentadora de televisión, Ivonne Orsini, sorprendió a los espectadores del programa “Hoy Día Puerto Rico” (Telemundo) tras revelar su nuevo “look”.

Fue este martes que la también modelo llegó al plató con un corte de cabello corto con los laterales rapados. Según la actriz, no buscaba “cerrar un ciclo”, más bien “cumplió un deseo” que tenía “desde hace años”.

“Significa algo como bien especial para mí y en realidad es de gratitud. Este año para mí ha sido bien bonito, de muchos elementos bien especiales. Y dije, yo me quiero dar la oportunidad de cambiar el cabello, aunque haya personas que probablemente digan: ‘¿qué te hiciste? Ese pelo largo que tenías’, y muchas veces no estamos acostumbradas que las mujeres, o mujeres más jóvenes, se cambien el cabello”, dijo Orsini, quien confesó que sus familiares no estaban de acuerdo con su decisión.

Continuó: “Hay que atrevernos a dar cambios, el pelo crece. Yo no tengo unas ataduras tan grandes como que ´Dios mío, se me fue la vida´. No, si no me gusta, si no me gusta el color, me lo matizo. Si lo que quiero es que dejármelo crecer, (lo dejo). Pero sí, en esta semana de Thanksgiving (Acción de Gracias), quise aprovechar la oportunidad de agradecer, y para mí es una muestra, el mismo cuerpo te pide a veces cambio, y una de las cosas que me pedía era expulsar parte de mi cabello”.

Sin embargo, la Miss Mundo Puerto Rico 2008 lamentó no haber podido donar el pelo, ya que “estaba procesado”. El “cabello procesado” se refiere a un procedimiento al que se somete la persona para lograr un aspecto deseado, como lo es la decoloración o el planchado permanente.

“Mujeres que se quieren atreverse a cortar el cabello, atrévanse”, puntualizó.

La mujer de 36 años además publicó un video en sus redes sociales para mostrar cómo fue el proceso del cambio de imagen.

“…Sé la mujer que te de la gana de ser”, escribió la exreina de belleza en su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que la bayamonés se rasura el cabello. En 2019, se cortó el pelo en solidaridad hacia su madre, Luz López, quien en ese entonces batallaba contra el cáncer.