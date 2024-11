La Navidad y el encanto de Broadway se fusionan en un espectacular concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) anunció que el segundo concierto pop de la actual temporada, Broadway & Beyond Christmas, se llevará a cabo este sábado, 30 de noviembre, a las 7:00 PM en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA). El concierto, bajo la batuta del director asociado de la OSPR, Rafael Enrique Irizarry, contará con la participación de reconocidos artistas como Ana Isabelle, Johnathan Dwayne y la Coral Lírica de Puerto Rico, dirigida por JoAnne Herrero. Además, habrá un momento destacado de la noche para homenajear al maestro Roberto Sierra con la interpretación de su obra El Baile, en honor a su distinguida carrera.

“La combinación de talento artístico en este concierto es simplemente extraordinaria. La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, junto con Ana Isabelle, Johnathan Dwayne y la Coral Lírica de Puerto Rico, prometen una noche mágica. Además, estaremos rindiendo tributo al maestro Roberto Sierra, a quien le dedicamos la actual temporada reconociendo su célebre carrera. Invitamos a todos a unirse a nosotros para celebrar este maravilloso inicio de la temporada navideña con música y alegría”, manifestó la directora ejecutiva de la Corporación de Artes Musicales, Melissa Santana.

El repertorio de este concierto está pensado para evocar el espíritu navideño con una selección de piezas que van desde los clásicos internacionales como Silent Night y Let it Snow hasta favoritos cinematográficos como Somewhere in My Memory de la película Home Alone, Have Yourself a Merry Little Christmas de la película Meet Me in St. Louis y el tema principal de Miracle on 34th Street. Además, el público podrá disfrutar de arreglos inéditos en Puerto Rico de queridas canciones navideñas como Winter Wonderland, Silent Night, The Little Drummer Boy, All I want for Christmas is You, entre otras.

Por su parte el maestro Rafael Enrique Irizarry destacó que “esta oferta presenta una convergencia de recursos artísticos excepcionales. La fusión de Broadway con la magia navideña propone una memorable experiencia sinfónica . La velada trascenderá los sentidos y resonará en el espíritu festivo de cada espectador.”

Para completar la velada, se presentará la pieza Fantasía para Piano sobre tonadas navideñas, una composición especial del galardonado compositor Víctor Meléndez Döhnert, creada específicamente para este evento. Esta obra promete ser un cierre memorable para una noche que marcará el inicio de las festividades navideñas.

Los boletos para este y el resto de los conciertos de la temporada están disponibles en Ticketera, Ticket Center y la boletería del CBA.