Joann Polanco y su hija trabajan juntas en el cortometraje “Queen Esther: After Saving Her People”

“Queen Esther: After Saving Her People”.

La actriz, productora y directora Joann Polanco da un paso significativo en su carrera al dirigir “Queen Esther: After Saving Her People”, un cortometraje inspirado en el libro histórico de la reina Esther. Este proyecto no solo marca el debut de Polanco como directora, sino que también representa la primera vez que trabaja junto a su hija, Sabel M. Colón Polanco, quien fungió como asistente de dirección y también comparte protagonismo en pantalla.

“Este proyecto es muy especial porque representa una asignación que Dios me dio desde hace tiempo, y tener a Sabel como mi mano derecha en esta misión lo hace aún más significativo. Su apoyo ha sido fundamental para dar este primer paso hacia algo mayor”, expresó Joann.

Sabel, quien recientemente se graduó de un bachillerato en Cine en Columbia College en Chicago, también compartió su emoción: “Siempre he admirado y respetado profundamente el trabajo de mi mamá. Su dedicación y pasión por lo que hace han sido una inspiración para mí desde pequeña. Ahora, tener la oportunidad de colaborar juntas en este proyecto ha sido un honor y un reto hermoso, donde ambas hemos aprendido y crecido como equipo”.

El cortometraje explora la historia de la reina Esther siete años después de salvar al pueblo judío, presentando una narrativa imaginativa que profundiza en los retos y vivencias de esta figura histórica. El elenco incluye al actor puertorriqueño Leonardo Castro, conocido por sus participaciones en cine local e internacional, y cuenta con la canción tema “Aprendiz” de la cantante Marynet Sánchez, marcando su regreso a la música sacra.

Joann explica que este proyecto es solo el comienzo de algo mayor: “Este cortometraje fue creado como un demo para abrir puertas a un largometraje. Mi visión es desarrollar una película completa que edifique y toque corazones, y estamos en acción para lograrlo”.

Joann y Sabel presentarán “Queen Esther: After Saving Her People” en un evento privado en el cineteatro C3tec en Caguas, el próximo jueves, 5 de diciembre, a las 7:30 p.m. Las personas interesadas en asistir pueden registrarse enviando un correo a jpentertainmentpr@gmail.com con su información. Los espacios son limitados para 150 personas, y se respetará el orden de registro hasta llenar la capacidad.

Sobre Joann Polanco

Joann Polanco es una destacada actriz, productora, escritora y directora puertorriqueña con más de tres décadas de trayectoria en televisión, cine y teatro. Nacida en San Juan y criada en Caguas, comenzó su carrera artística como bailarina a los siete años y se destacó como actriz de teatro en su adolescencia.

Es ampliamente reconocida por su papel de Karina en el exitoso sitcom Mi Familia, transmitido por Telemundo Puerto Rico durante más de una década. Además, participó en destacadas producciones televisivas como las telenovelas Tres Destinos y Señora Tentación, co-producciones entre Puerto Rico y Telemundo Miami.

En el ámbito internacional, Joann consolidó su carrera en Miami al participar en telenovelas como Alguien Te Mira (2010), Una Maid en Manhattan (2011), La Casa de al Lado (2012), Marido en Alquiler (2013), Santa Diabla (2013), Rosario (2013) y Cosita Linda (2014). Estas producciones la posicionaron como una actriz versátil y talentosa en la industria de habla hispana.

En el cine, Joann ha trabajado en películas como Ilusión (2001), De la Mano de un Ángel (2002), Encuentros (2003), Pasaporte a la Fama (2006), donde también se desempeñó como escritora y productora, y Barrote Films (2022), dirigida por Julio Román.

Actualmente, Joann forma parte del elenco de la comedia familiar Enredo de Reyes, que estrenará el 1 de enero de 2025 en Puerto Rico y el 2 de enero en República Dominicana, interpretando a Estela, un papel que resalta su habilidad para conectar con audiencias de todas las edades.

Joann también es la fundadora y dueña de la academia Performing Arts Project, un espacio dedicado a formar nuevas generaciones de talentos en actuación, modelaje y danza. En 2022 fue homenajeada por sus aportes al arte y la cultura de Caguas, su ciudad natal, y reconocida durante el Día Internacional de la Mujer.

Recientemente, Joann ha incursionado como directora con el cortometraje “Queen Esther”, un proyecto inspirado en el libro histórico de la reina Esther que dirige y protagoniza junto a su hija Sabel Colón Polanco. Este cortometraje marca el inicio de una narrativa imaginativa que explora eventos ocurridos siete años después de que Esther salvara al pueblo judío, con el objetivo de llevar esta historia a la pantalla grande.