Hasta Bill Clinton es fan de Taylor Swift: Asistió a su concierto en Toronto con su esposa y su nieta

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, disfrutó de una noche inolvidable el pasado fin de semana al asistir al concierto de Taylor Swift en Toronto, Canadá, como parte de su aclamada gira Eras Tour. Clinton, de 78 años, no solo quedó impresionado por el espectáculo, sino que expresó abiertamente su admiración por la cantante de 34 años.

En una entrevista en el programa Live with Kelly and Mark el lunes, Kelly Ripa le preguntó a Clinton si había estado en el concierto, a lo que él respondió entusiasmado: “¡Sí, sí estuve ahí!”. El programa mostró un video del expresidente disfrutando desde un palco VIP en el Rogers Centre, bailando al ritmo de “You Belong with Me”.

Bill Clinton confesó que ahora entiende el fanatismo del público

Clinton confesó que esta fue su primera vez viendo a Swift en vivo, y aseguró que ahora entiende por qué su música genera un impacto tan profundo en sus seguidores, especialmente entre las jóvenes. “Lo entiendo ahora”, dijo.

“Entiendo por qué tantas chicas jóvenes están tan cautivadas”. El exmandatario también destacó la impresionante resistencia de la intérprete de “Blank Space”, quien canta durante más de tres horas consecutivas en cada presentación. “No es como muchos artistas que hacen conciertos. Ella estuvo más de tres horas seguidas, sin parar. Eso es muy respetuoso hacia la audiencia”, comentó.

Bill no asistió solo; lo acompañaron su esposa, Hillary Clinton, su hija Chelsea, su nieta Charlotte y algunos amigos. Durante la entrevista, describió la experiencia de ver a su nieta y a otras niñas del grupo cantando todas las canciones a la perfección. “Estaban ahí de pie, cantando, y todas conocían la letra de todas las canciones”, recordó fascinado. Cuando Ripa le preguntó si las niñas le habían pedido usar su influencia para conocer a Taylor Swift, Clinton bromeó: “En realidad, no lo hicieron, y probablemente no habría podido hacerlo de todos modos”.

Clinton asistió a uno de los últimos conciertos de la Eras Tour, que comenzó en marzo de 2023 y concluirá en Vancouver el próximo mes. Durante su último show en Toronto, Swift se emocionó al darse cuenta de que la gira está llegando a su fin, agradeciendo entre lágrimas a su equipo y a sus fans por su apoyo incondicional. Sin duda, la experiencia dejó una marca en Clinton, quien ahora se suma a la larga lista de admiradores de la estrella pop.