Esta es la canción de Cazzu que hizo la predicción de su ruptura con Christian Nodal

Al cantante parece que no le está yendo muy bien

El lío amoroso del 2024, protagonizado por Christian Nodal, Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar. Una reseña de El Heraldo destaca que una canción de la rapera argentina se ha hecho viral, por supuestamente haber servido de hecho premonitorio, sobre su polémica separación del cantante mexicano.

Christian Nodal y Cazzu, para sorpresa de toda la farándula de México y América Latina, se separaron en mayo de este mismo años, cuando apenas hace ocho meses había nacido su hija. En junio, el cantante sonorense anunció que estaba en una relación con Ángela Aguilar y a finales de julio se casaron ante Dios y la Ley.

Desde entonces, las repercusiones de los protagonistas, sus seres cercanos y el mundo del espectáculo no para de reaccionar a cualquier movimiento en esta historia.

La canción premonitoria de Cazzu

En el 2019, uno de los años consagratorios de Cazzu en la música en Argentina, salió su tema musical “Nada” correspondiente a su álbum “Error 93″. Se trata de una pieza que hizo en colaboración con Rauw Alejandro y Lyanno. Su letra, tres años antes de empezar su relación con Nodal, parece calcada a la situación que viven en la actualidad.

Dijo que me está olvidando, oh oh

Que ya no me quiere ver

Que ya tiene otra mujer

Nuestro amor está enterrando, oh oh

Que no lo supe querer

Papi, qué le voy a hacer

Y si no siente nada, esta noche es la indicada

Para que haga lo que hacía como cuando yo no estaba

Hoy me puse el vestido ese que tanto te gustaba

Para que cuando esté en frente, me lo digas en la cara

Reza el inicio de la canción.