Así fue la despedida de Adele, tras dos años de residencia en Las Vegas

Este fin de semana, Adele puso fin a su residencia en Las Vegas, un ciclo que comenzó en noviembre de 2022 y que la llevó a ofrecer algunas de las actuaciones más memorables de su carrera. En su última función en el Colosseum Theatre de Caesars Palace, la cantante británica no pudo evitar emocionarse al despedirse de su público, mostrando una profunda gratitud hacia su familia y sus seguidores.

Cabe señalar que este período fue bautizado como Weekends with Adele, y tuvo diversos momentos importantes a lo largo de los últimos años.

El fin de la residencia de Adele

Durante la actuación, la cantante dedicó tiernos mensajes a las personas más importantes de su vida: su hijo Angelo, de 14 años, y su pareja, el agente deportivo Rich Paul.

“Elegí hacer una residencia principalmente porque odio estar de gira,” compartió Adele. “Quería mantener su vida normal, y lo logré”, agregó,

Además de su hijo, la cantante agradeció públicamente a Rich Paul, quien la ha acompañado desde 2021. “Gracias por siempre hacerme sentir que puedo hacer lo que quiera,” expresó.

Este emotivo intercambio familiar fue capturado por los fanáticos y rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando a Adele abrazando y besando a su hijo y a Paul durante la despedida.

Así fue su residencia en Las Vegas

El espectáculo Weekends with Adele comenzó después de un retraso imprevisto en enero de 2022, pero rápidamente se convirtió en un fenómeno global, atrayendo a fanáticos de todas partes del mundo. En cada función, la cantante no solo ofreció sus más grandes éxitos, como “Hello” y “Someone Like You”, sino que también compartió historias personales, creando una conexión auténtica y profunda con su audiencia. Su capacidad para hacer de cada noche una experiencia única convirtió su residencia en un espectáculo incomparable.

En su despedida, la cantante reflexionó sobre cómo esta residencia transformó su vida, tanto profesional como personalmente. “He pasado dos años maravillosos aquí,” dijo, mientras rememoraba los momentos que marcaron su paso por Las Vegas. Sin embargo, también reconoció lo desafiante que fue equilibrar su vida como artista y madre. “No sé cuándo volveré a actuar,” admitió entre lágrimas, dejando abierta la posibilidad de una pausa indefinida en su carrera musical.