Adamari López muestra cómo se prepara para el Día de Acción de Gracias

Adamari López, la presentadora puertorriqueña, se prepara con entusiasmo para el Día de Acción de Gracias, una fecha que tiene un profundo significado personal para ella. A través de un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook, Adamari reveló las tradiciones que han marcado este día tan especial, y cómo este momento del año la conecta con recuerdos importantes de su vida.

Para Adamari, noviembre no solo es el mes en el que celebra el Día de Acción de Gracias, sino también una época llena de fechas que marcan su historia familiar. “Este mes es muy especial para mí, no solo por Acción de Gracias, sino porque en noviembre también celebramos los cumpleaños de mis papá y mi mamá, el 15 y el 23, respectivamente. Y por si fuera poco, fue en esta época cuando me recuperé del cáncer,” compartió, conmovida por la importancia de estos eventos que la han acompañado durante los años.

El día de Acción de Gracias para Adamari López

La celebridad puertorriqueña explicó que Acción de Gracias siempre ha sido una oportunidad para reflexionar y dar gracias por todo lo recibido. “Siempre lo he hecho, pero la vida me ha dado más razones para celebrarlo con más fuerza,” confesó. Para ella, este día no solo se trata de compartir una cena, sino de hacer una pausa para reconocer lo que realmente importa: la familia, la salud y el amor.

Como es tradición en muchas familias, Adamari se asegura de reunir a todos los seres queridos en su hogar. “Generalmente, mi familia está conmigo, pero también aprovecho para invitar a amistades cercanas y familiares que viven fuera. Es un evento muy bonito en el que damos gracias y pensamos en aquellos que ya no están con nosotros, como mis padres, quienes siempre nos guiaron con amor,” explicó, demostrando que este día es también un homenaje a quienes han formado parte de su vida.

¿Que preparativos tiene listos?

La cena de Acción de Gracias en la casa de Adamari es todo un acontecimiento. “En ocasiones, he tenido que hacer cenas para hasta 35 personas,” señaló. La presentadora disfruta de cada detalle, desde poner la mesa con mantel y decorarla, hasta el momento especial de la oración antes de comenzar a comer. “Nunca puede faltar el pavo, esa es la tradición. Pero claro, también agregamos algunos platos boricuas para adelantar un poco la Navidad, como el arroz con gandules, que es parte de nuestra cultura puertorriqueña,” agregó con una sonrisa.

La fusión de sabores en su mesa no es solo un acto de celebración, sino también una forma de conectar con sus raíces y agradecer por todo lo que ha logrado. Adamari, quien disfruta de la cocina, confesó que se encarga de preparar ciertos platos, especialmente el pavo, el cual adoba con su toque personal. “Algunas cosas las hago yo, y otras las mando a pedir, pero el pavo siempre lo hago yo, me encanta adobarlo,” dijo.

Para Adamari, el Día de Acción de Gracias es mucho más que una cena; es una oportunidad para estar cerca de los que ama, para honrar sus raíces puertorriqueñas y para compartir momentos de gratitud que siempre marcarán su corazón.