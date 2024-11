Zayn Malik rinde emotivo homenaje a Liam Payne durante concierto

Zayn Malik demostró el dolor que le causó la pérdida de Liam Payne con un emotivo homenaje durante el primer concierto de su gira ‘Stairway to the Sky’. De esta manera, honró la memoria de quien fue su compañero en One Direction.

El 16 de octubre se dio a conocer que Liam Payne había perdido la vida a los 31 años tras caer del tercer piso de su habitación en el Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Reportes de las autoridades señalaron que el cantante se encontraba bajo el efecto de sustancias ilegales al momento de su caída.

La noticia conmocionó al mundo, por lo que celebridades y Directioners enviaron mensajes de pésame y de apoyo para sus seres queridos, tal como lo hicieron Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles, quienes incluso olvidaron sus diferencias para reencontrarse en el funeral del apodado ‘Payno’.

Zayn Malik inaugura su gira con un homenaje a Liam Payne

A pocos días del último adiós a Liam Payne, el cual se llevó a cabo en Amersham, Inglaterra, Zayn Malik comenzó su gira a la que nombró ‘Stairway to Sky’, lo cual sucedió en Leeds, Inglaterra el sábado 23 de noviembre.

La presentación del intérprete de ‘Pillowtalk’ se plagó de emotividad y nostalgia cuando en la pantalla se proyectó “Liam Payne 1993 - 2024. Te amo, hermano”, mensaje acompañado de un corazón rojo.

El mensaje de Zayn Malik sobre la muerte de Liam Payne

Los miembros de One Direction se mostraron afectados ante el incidente, pues en sus cuentas de Instagram descargaron sus sentimientos, por lo que Zayn escribió:

“Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme, no puedo evitar pensar de manera egoísta que había muchas más conversaciones para tener en nuestra vida.

Nunca pude agradecerte por apoyarme en los tiempos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar siendo un niño de 17 años, siempre estuviste para mí con una perspectiva positiva y una sonrisa tranquilizante haciéndome saber que ahí estaba mi amigo y que era amado.

Aunque eras menor que yo, siempre fuiste más sensato. Eras obstinado, asertivo y no te importaba decirle a la gente cuando estaba equivocada. Aunque chocamos algunas veces por esto, siempre te respeté en secreto por eso.

Hablando de música, eras el mejor calificado en todos los sentidos. No sabía nada comparándome contigo, era un niño novato sin experiencia y tú eras un profesional.

Siempre fui feliz de saber, que sin importar lo que pasara en el escenario, siempre podíamos apoyarnos en ti para saber qué camino tomar.

Perdí un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicar todo lo que habría dado para abrazarte una última vez y despedirme de ti como es debido y decirte lo mucho que te amaba y respetaba. Apreciaré por siempre en mi corazón todas las memorias que hice contigo.

No hay palabras para justificar o explicar cómo me siento, excepto que estoy completamente devastado.

Espero que en el lugar que estás ahora estés bien y en paz y que sepas lo amado que eres. Te amo hermano”.