Reconocido artista español dona obra al Hospital Pediátrico Universitario

La obra "Coloring the World" donada por el reconocido artista Okuda San Miguel

La Fundación Hospital Pediátrico anunció hoy, lunes, la adquisición y develación de “Coloring the World”, una pieza de arte llena de color creada por Okuda San Miguel, artista español de arte urbano de renombre internacional.

La creación, que se caracteriza por su gran formato, figuras fragmentadas, formas geométricas y policromía, se presentó oficialmente hoy tras haber sido ubicada en el primer piso del Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz, en el pasillo de entrada de la puerta A.

“El arte tiene la capacidad de conectar a las personas y crear espacios de restauración física y emocional. Hace unos años tuve la oportunidad de llevar mi propuesta artística a otros hospitales pediátricos en España. Me agrada que las imágenes y los colores transmitan un impacto positivo, especialmente a través de la mirada honesta y genuina de los niños. Quería volver a aportar algo que pudiera cambiar el entorno de los pacientes pediátricos, brindarles un poco de alegría mientras pasan por momentos difíciles, en esta ocasión a niños y jóvenes de Puerto Rico”, comentó el artista.

La obra –la primera donada por Okuda San Miguel en la región del Caribe- es un conjunto de coloridas piezas que fue laminada completamente en “full color” en una base de paneles de formica para captar la intensidad de sus tonalidades en un diseño singular y original. Su instalación y presentación se logró gracias a la coordinación de “Coloring The World Foundation” y la Fundación Hospital Pediátrico. En años previos, coloridas y energizantes obras de Okuda San Miguel han sido colocadas en los pasillos de la Unidad de Oncología para Adolescentes del Hospital Gregorio Marañón, así como en los revestimientos de las paredes de la Unidad de Cuidados Intensivos y áreas pediátricas del Hospital San Carlos, ambos ubicados en Madrid, España.

“La donación de esta obra no solo embellece nuestro Hospital Pediátrico, sino que también brinda un mensaje de esperanza y sanación, particularmente a los niños que pasan sus días aquí buscando restablecer su salud. En la Fundación estamos comprometidos en ofrecer un entorno reconfortante que apoye tanto la recuperación física como emocional de nuestros pacientes. “Coloring the World” crea un impacto visual único que transmite alegría y una energía positiva que transforma el ambiente. Eso es lo que buscamos, humanizar estos espacios terapéuticos”, expresó Rebeca Quiñones, directora ejecutiva de la Fundación Hospital Pediátrico.

Según informó Quiñones, esta iniciativa surge del mismo artista, quien quiso ofrecer su arte como una herramienta para mejorar la experiencia de los pacientes del Hospital Pediátrico Universitario. Agregó que este proyecto pudo materializarse gracias al generoso apoyo de los siguientes mecenas del arte: la Fundación Triple-S, la doctora Alicia Fernández Sein y Metropistas.

“En la Fundación Triple-S estamos profundamente comprometidos con la responsabilidad social empresarial y el apoyo a iniciativas que promuevan el bienestar de las comunidades, especialmente en el ámbito de la salud. Apoyar eventos y proyectos como este, que buscan mejorar la calidad de vida de los niños, es una de nuestras principales prioridades”, dijo la licenciada Laura Femenías Jové, vice presidenta de Desempeño Operacional de Triple-S.

“En Metropistas, nuestro compromiso es contribuir a la calidad de vida de los puertorriqueños desde una perspectiva integral, y más allá de las vías que conectan a través de la movilidad, otra forma de conectar a los ciudadanos es a través de expresiones de arte que impactan a largo plazo la salud y a la vez llevan esperanza a niños y sus familiares. Nos entusiasma mucho, contribuir a esta causa social de forma creativa”, compartió Julián Fernández Rodes, CEO de Metropistas.

Mientras, la doctora Fernández Sein, fundadora de la Fundación Hospital Pediátrico e intensivista pediátrica, destacó los beneficios terapéuticos que las expresiones artísticas le pueden ofrecer a los pacientes.

“El arte es una herramienta poderosa en el proceso de recuperación de los niños. Les ayuda a reducir el estrés, mejora su estado emocional y fomenta una actitud más positiva hacia su tratamiento. Proyectos como este no solo embellecen el entorno, sino que contribuyen de manera significativa a la sanación mental y emocional de nuestros pacientes”, reiteró.

La exhibición de esta obra se logró gracias a un acuerdo entre “Coloring the World Foundation” y la Fundación Hospital Pediátrico. Se espera que transforme el ambiente del hospital en un espacio más cálido y acogedor para los niños y jóvenes allí hospitalizados o en tratamiento ambulatorio. La obra fue acompañada por una tarja descriptiva con datos del artista y su intención de “inspirar planteando cuestiones universales que, sin embargo, dejan en manos de los espectadores la interpretación final de la misma”. La placa conmemorativa también destaca los nombres de los benefactores del arte antes mencionados.

Después de la develación de la obra, el artista asistió al área de juegos de Pediatría 2 del Hospital Pediátrico, donde conversó con algunos pacientes mientras los menores coloreaban una de sus piezas más emblemáticas, una que representa un león, pintura caracterizada por su energía y formas geométricas. Durante el compartir, el artista creó “un bebé inventado de un animal que no existe” y dejó su original boceto para que los pacientes lo colorearán.

“Me he convertido en un niño de nuevo”, dijo Okuda San Miguel, quien estuvo más de dos horas en el hospital, dejando su huella tanto por su simpatía como con sus coloridas piezas, conocidas a nivel mundial por su estilo único y vibrante paleta de colores.

“Cuando uno pasa por ese pasillo dan ganas de vivir… Quiero pasar por ahí todos los días”, dijo Alejandra Mulero Figueroa, de once años, quien salió de la habitación donde permanece hospitalizada para conocer al artista ya que es aficionada al arte.

“Estoy agradecido por la Fundación (Hospital Pediátrico), por todo lo que hacen”, dijo, por su parte Bayoán Gotay Altamonte, de 13 años, quien asistió a la conferencia como invitado especial junto a su familia, tras haber estado hospitalizado durante más de un mes en la institución.

Durante la conferencia los directivos de la Fundación Hospital Pediátrico aprovecharon la ocasión para, a modo de agradecimiento, reconocer el reciente cumpleaños del artista, a quien le obsequiaron con la colorida obra “Caballo de Pica Dados” de la autoría del artista plástico y publicista puertorriqueño Bernardo Medina.

Okuda San Miguel es un pintor, escultor y diseñador. Es considerado un referente en el arte urbano a nivel mundial. Nacido en Santander, España (1980), reside en Madrid, donde trabaja su arte en un estudio personal. Se licenció en Bellas Artes y en el 2020 publicó su primer libro artístico “Colouring the World”. Algunas de sus múltiples obras alrededor del mundo incluyen: Kaos Temple (La Iglesia Skate de Llanera, Asturias), Multiculture Freedom Statue (mural de tienda Desigual en Nueva York), Equilibrium Mural (Toronto, Cánada), Equilibrio Universal (Valencia, España), Legends of La Mancha (Ciudad Real, España), Flags of Freedom (Odinstovo, Rusia) y Animal Magical (Boston, Masachusetts), entre muchas otras.

El lema de campaña de la Fundación durante este año ha sido “Haz brillar tus días con tu buena acción”, que consiste en cinco tarjetas “raspa y gana” que descubren un reto personal, un mensaje positivo y un desafío para ayudar a los demás. Cada tarjeta se adquiere por un donativo de $1 y está disponible en establecimientos participantes. Sus recaudos serán dirigidos a varios servicios del hospital, incluyendo el programa de apoyo emocional “Child Life”, el programa de Terapia Física y el Centro de Ayuda al Paciente y Familia de la Fundación. El hashtag de la campaña es #ysifueratuhijo. Recientemente, también lanzó una campaña de venta de camisetas “Haz brillar tu Navidad” y una actividad de recaudación de fondos en la exhibición de villas de Navidad en San Patricio Plaza, la cual hace varios años es donada por Marimer Olazagasti (exsecretaria del Departamento de Recreación y Deportes) a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico.