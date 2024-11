Miss Universe Costa Rica 2024, Elena Hidalgo, aclaró a través de las redes sociales el comentario que hizo sobre la beldad boricua Jennifer Colón Alvarado, quien fue Top 12 en el certamen Miss Universo 2024, celebrado el pasado 16 de noviembre de 2024, en la Ciudad de México.

Luego de la final de la competencia, que ganó la danesa Victoria Kjaer Thelvig, Hidalgo, quien fue una de las participantes madre de este año, sostuvo en una entrevista que con la candidata que menos se había llevado durante la concentración fue con Miss Puerto Rico “por inaccesible”.

PUBLICIDAD

“En ningún momento me lleve mal con ninguna chica del certamen, al contrario. A mi me dicen ‘tienes que decir un nombre’ y lamentablemente con Puerto Rico no pude crear ese lazo de amistad que tal vez me hubiese gustado, pero ella siempre fue muy respetuosa y educada y yo con ella. La admiro mucho porque es una madre igual que yo. Nunca quise decir nada malo de ella, no fue mi intención. Le mando un abrazo y un beso”.

Miss Costa Rica aclara comentario que hizo sobre Jennifer Colón: “Nunca quise decir nada malo de ella”

Así fue el momento en el que Puerto Rico ganó Mr. World 2024

Es el primer hombre boricua en conquistar el título Mr. World 2024 y hace historia, además, al ganar dos de las competencias (de deportes y de talento) del concurso en Phan Tiet, Vietnam.

Se trata del boricua Danny Mejía y quien logró destacar entre representantes de países como Angola, Argentina, Bélgica, República Checa, India, Italia, Kenia, Lebanon, México, Myanmar, Perú, Filipinas, entre otros.

Según Ana Avilés, la directora de Mr. Mundo Puerto Rico, la habilidad de conectar su profesión con su pasión lo ha hecho ser merecedor de los reconocimientos que actualmente posee.

Mejía no tiene talento como cantante y compositor, pues también es políglota y ama servir a los demás.

Como parte de su preparación para Mr. World Festival, Mejía trabajó de la mano del experto en concursos de belleza Edgardo Virella y el experto en moda Robert Colberg. Ambos dijeron sentirse privilegiados de formar parte del equipo de trabajo del boricua.