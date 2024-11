La sorprendente transformación de Dwayne Johnson para el “live action” de Moana

El rodaje del live action de la película animada Moana ya comenzó y han revelado cómo luce el personaje que interpreta el actor Dwayne Johnson.

El famoso actor dará vida a Maui, el icónico “semidios”, a quien ya había prestado su voz para la película original de Disney.

El parecido del actor con el personaje es innegable, pero muchos esperaban a ver cómo luciría convertido en Maui y ya se ha podido ver con unas imágenes que han sorprendido y encantado.

“Se ve increíble”, la sorprendente transformación de Dwayne Johnson para Moana que encanta

A través de las redes se han filtrado algunas imágenes de Dwayne Johnson convertido en Maui mientras graba escenas para la película de Disney en la playa.

En las fotos y videos se ve al actor en la playa, luciendo una falda de hojas verdes naturales, con su torso al descubierto y lleno de tatuajes maoríes, dejando ver sus grandes músculos y además lleva una peluca larga y negra de cabello rizado y un collar de dientes de animales, como el que lleva el personaje.

Estas imágenes que fueron capturadas el pasado miércoles 20 de noviembre mientras el actor grababa en las playas de Hawaai le han dado la vuelta al mundo, pues el actor se parece mucho al personaje y aseguran que se ve “espectacular”.

“Ese personaje no lo podía hacer nadie más, él es perfecto”, “wow es Maui pero con músculos, me encanta”, “No tiene mucho q transformarse, ya el es increíble 😍”, “se ve increíble, me encanta la caracterización”, “Si no es Mawi se parece igualito”, “es idéntico, pero musculoso, me encantó”, “wow ya quiero ver la película”, “es el personaje más esperado”, y “Dwayne era perfecto para el personaje, se ve espectacular”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Se espera que la película llega a cines el 10 de julio del 2026, pero los fans ya no pueden esperar a verla. Sin embargo, mientras tanto, tienen el estreno de Moana 2 para este mismo mes.