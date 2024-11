Elton John reveló que la pérdida de la vista ha detenido su carrera

Elton John compartió recientemente una impactante revelación sobre su salud: la pérdida de la vista que ha estado experimentando durante los últimos meses ha puesto en pausa su carrera musical.

Cabe señalar que a sus 77 años, el artista ha querido seguir activo, con diversos shows en vivo, pues quiere seguir deleitando a sus fans, pero tuvo que parar, debido a lo ocurrido.

¿Qué dijo Elton John?

En una entrevista exclusiva con Good Morning America de ABC, el cantante británico reveló que no ha podido ver con su ojo derecho desde julio debido a una grave infección ocular que sufrió en el sur de Francia.

“Ya han pasado cuatro meses desde que no puedo ver, y mi ojo izquierdo no está en su mejor estado”, comentó John, visiblemente afectado por la situación. “Hay esperanza y ánimo de que todo saldrá bien, pero estoy un poco estancado en este momento porque puedo hacer algo así, pero entrar al estudio y grabar, no sé”.

Elton también explicó lo difícil que ha sido para él enfrentar esta condición, señalando que actualmente no puede leer ni ver nada con claridad. “Me dejó atónito. No puedo ver nada. No puedo leer nada, no puedo ver nada”.

Este percance médico, que ha complicado gravemente su capacidad para trabajar, fue inicialmente revelado por el propio artista en septiembre, cuando admitió que había quedado parcialmente ciego debido a lo que calificó como una “infección ocular grave”. A pesar de las dificultades, Elton John se mostró optimista, destacando que está en proceso de recuperación, aunque este avance ha sido lento. “Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado”, escribió en Instagram en ese momento.

Elton John sigue concentrado en su carrera musical

En su aparición en Good Morning America, Elton enfatizó que, a pesar de su situación, está concentrado en su recuperación y en mantenerse positivo. “Nunca es una suerte que suceda algo así,” comentó, añadiendo que la familia y su equipo siguen enfocados en su salud.

A pesar de estos desafíos, John no perdió la oportunidad de mostrar su gratitud por su vida y su carrera. Aprovechó la ocasión para promocionar su nuevo documental Elton John: Never Too Late, dirigido por RJ Cutler, y expresó lo orgulloso que está de su familia y de cómo está manejando este difícil momento. “Soy el hombre más afortunado del mundo”, concluyó, reafirmando su resiliencia frente a la adversidad.