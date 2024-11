Tony Vega revalida como el romántico de la salsa en el Coca-Cola Music Hall

Tras cinco años de ausencia en el escenario local, el romántico de la salsa, Tony Vega, se presentó en el Coca-Cola Music Hall del Distrito T-Mobile para disfrutar de su esperado concierto “Aparentemente Tour”.

Eran poco más de las 9:21 de la noche cuando el veterano artista, ataviado de un tuxedo color negro, encendió el escenario con el tema “Dame tiempo”, recibiendo ovaciones del público. Continuó con los temas “Esa mujer”, “Ella es”, “Lo mío es amor” en un magistral arreglo de cuerdas y “Dile”, demostrando así por qué es uno de los íconos más importantes de la salsa en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Estoy feliz de regresar a mi isla, Puerto Rico, un lugar que siempre llevo en mi corazón. Desde que llegué, he sentido el calor y el cariño de todos ustedes y eso me llena de alegría y orgullo. No hay nada como estar aquí frente a mi gente, compartiendo esta noche tan especial”, afirmó el artista ante el público que reaccionó con aplausos.

Acompañado en el escenario por trece experimentados músicos y doce cuerdas, la velada continuó con el tema “Esposa”, “Si me miras a los ojos” y “Olvídalo ya” que hicieron bailar a la audiencia desde sus asientos.

Una de las sorpresas de la noche fue la presentación del primer invitado, el cantante y director musical del artista, Jota Ruiz. Juntos interpretaron el tema “Si tú entendieras”, cautivando al público. Posteriormente, Jota Ruiz cantó en solitario la canción “Todos tenemos un amor”, lo que generó aplausos de la audiencia.

Vega regresó al escenario luciendo una chaqueta color gris, para interpretar los temas “Si yo vuelvo a encontrarla” y “Esperaré a que te decidas”.

Otra de las sorpresas de la noche fue la aparición de Ashley Nicole Vega en el escenario, quien interpretó junto a su padre “Carita de Sol”, mientras se mostraba un emotivo video que repasó los años de infancia de la joven. El tema provocó aplausos y vítores del público.

PUBLICIDAD

“Esta es mi carita de sol. Dios nos la regaló cuando tenía 4 meses y ya tiene 26 años. Es una adoradora impresionante en nuestra iglesia y sacó la voz de mamá”, agregó el artista.

La velada continuó con los memorables temas “Yo me quedo”, “Haremos el amor”, “Estoy en el proceso de olvidarte”, “Uno mismo”, “Déjame soñar” acompañado en la trompeta por el maestro Luis “Perico” Ortiz y “Dónde estás”, donde el artista demostró su calibre y dominio escénico que han cimentado su impecable carrera de más de 30 años.

La noche llegó a su fin, por supuesto, al son de la canción que dio nombre al concierto, “Aparentemente”.

La fiesta musical culminó con una sorpresa para los espectadores al aparecer en el escenario una comparsa de pleneros, dándole así la bienvenida a la Navidad al estilo boricua, para luego bajar del escenario y confundirse con su gente.

Ahora, la gira continuará en múltiples ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica.