Se preparan para celebrar el legado de Phil Collins con “The Phil Collins Experience”

La magia de la música de Phil Collins se hará sentir en el Cuartel de Ballajá en el Viejo San Juan con el espectáculo “The Phil Collins Experience”, una producción que revive la grandeza del legendario músico británico.

El evento musical se llevará a cabo el próximo sábado, 30 de noviembre a las 8:30 pm.

PUBLICIDAD

Con una banda completa, coristas y una sección de vientos, el grupo de músicos transportará a los asistentes al pasado, recreando la apariencia, el sonido y la esencia del Phil Collins en su mejor momento, tanto con Génesis como en su carrera como solista. Este espectáculo único es presentado por los productores de éxitos como “Coldplay Experience”, “The Beatles Sinfónico” y “Gipsy Kings”, quienes ahora traen esta nueva y fascinante experiencia a Puerto Rico.

Terry Adams Jr., un destacado músico británico reconocido como el “Mejor Vocalista Masculino 2020″ por Kansas City Magazine, será quien interprete magistralmente a la voz de Collins. Terry no solo captura a la perfección la voz única de Collins, sino que también domina la batería con la mano izquierda, replicando el estilo icónico del artista y ofreciendo una experiencia de concierto auténtica y cautivadora.

Con una trayectoria que incluye presentaciones en festivales internacionales, teatros y salas de conciertos en todo el mundo, “The Phil Collins Experience” ha cautivado a audiencias de todas las edades. Ahora, este espectacular tributo promete brindar a los fanáticos puertorriqueños una noche inolvidable, donde cobrarán vida grandes éxitos que marcaron generaciones, como: Against All Odds, In the Air Tonight, Do You Remember, One More Night, y muchos más.

Con un legado musical incomparable, Phil Collins es uno de los artistas más vendidos de la historia, con 150 millones de unidades certificadas en todo el mundo. Junto a Paul McCartney y Michael Jackson, forma parte del selecto grupo de artistas que han logrado vender más de 100 millones de discos como solistas.

Los boletos están a la venta en ticketera.com.