Hijo de Molusco reacciona a críticas de su primera canción: “Tienen razón (que no canto)”

Ocean Pabón, el hijo de Jorge Pabón Ocasio “El Molusco”, reaccionó a las críticas que le realizaron en las redes sociales tras debutar en la industria musical el pasado viernes con el tema “Guaya Guaya”.

Fue en el podcast “Padre e hijo”, la nueva versión de “Adolescentes Podcast”, que ambos dialogaron sobre el tema.

PUBLICIDAD

“Si me va mal pues me fue mal y a mi no me importa que me vaya mal. Mi post tiene 900 comentarios, el 80% son negativos y hoy tu me ves aquí (en mi primera entrevista). A mi no me importa”, aseguró Ocean, quien resaltó que la gente que dice que “no canta” tienen “razón”, pero “siempre habrá alguien que le guste” su música.

El joven además aseguró que no quiere ser “artista”, solo que quiere “hacer música” y “disfrutar”.

“¿Cuál fue el marketing de este tema? Que mucha gente me criticara y funcionó”, resaltó.

“A mi me gusta el ritmo. Está mucho mejor de lo que hacías antes. Lo que hacías antes era bien complicado porque no estaba bien, pero es parte del proceso”, dijo Molusco a su primogénito, resaltando que también se aventuró al mundo de la música urbana cuando era joven con un grupo llamado “Sexo Clan”.

Adicional, Pabón Ocasio le expresó que como su padre, lo apoyará. Sin embargo, puntualizó que debe tomar sus consejos de mejorar e intentar todo lo que pueda en la vida.

PUBLICIDAD

“Somos perros satos en la esquina azotando. ¿Te está gustando ma´? No vamos a parar. Dándote el placer vamos a continuar. ¡Una noche loca!”, es parte de la letra de la canción.

“Guaya Guaya”, que estaba grabada hace un año, ya cuenta con 16 mil vistas en YouTube.

Ocean es producto del matrimonio de Pabón Ocasio con Claudia Morales. La expareja, que se divorcio en diciembre de 2023 tras estar 20 años casados, tiene otra hija en común llamada Paula. Los menores de edad alcanzaron notoriedad en las plataformas digitales, luego de compartir espacio con su padre en “Adolescentes Podcast”.

El espacio digital, que se transmitía a través de Molusco TV en YouTube, ahora tiene una nueva versión titulada “Padre e hijo” después de que Paula decidiera abandonarlo por no estar segura de “hacer lo correcto” y porque estaba “cansada de ser figura pública”.