Cinco famosas que han decidido no tener hijos y porqué

Para las mujeres, existe aun mucha presión social en torno a la maternidad y hasta el embarazo. Para muchas, ser madre es un sueño, pero no todas comparten ese deseo e incluso existen famosas celebridades que, por cualquier motivo, han decidido saltarse esta experiencia en la vida.

Figuras públicas como Jennifer Aniston, Kim Cattrall o Kim Cattrall han hablado abiertamente sobre este tema. Ellas son ejemplos de cómo una mujer puede desafiar los estereotipos que impone la sociedad y vivir como se desea, teniendo una vida igual de plena que la de cualquier otra persona que si se acopla a las experiencias más tradicionales. A continuación, te dejamos algunos casos de famosas que decidieron no tener hijos y la razón que han compartido sobre eso.

Kim Cattrall

Kim Cattrall, la actriz que dio vida a la icónica Samantha Jones en Sex in the City, nunca sintió el deseo de ser madre y en el pasado ha hablado sobre la presión que experimentó debido a esta decisión. A pesar de que la maternidad era un tema recurrente en su vida, Cattrall siempre fue consciente de que la mayor presión provenía del exterior, y no de su propio deseo. En varias entrevistas, ha confesado que, cuando comenzó a rodar la exitosa serie, acababa de cumplir 40 años y con su estilo de vida no encajaba la idea de ser madre en sus planes.

Miley Cyrus

En una reciente entrevista con W Magazine, Miley Cyrus hablo sobre la maternidad y expresó que a sus 31 años, aún no sabe si en el futuro será madre. La cantante ganadora del Grammy reflexionó además sobre el calentamiento global y cómo la idea de traer hijos a un mundo donde los recursos naturales están en peligro le resulta preocupante: “ La idea de que mis hijos puedan habitar un planeta donde los mares ya no puedan tener peces es angustiosa ”.

Angelique Boyer

La actriz Angelique Boyer ha sido muy clara al afirmar que la maternidad no está en sus planes, su decisión se basa en una mayor conciencia sobre los problemas que enfrenta el mundo, especialmente la sobrepoblación. Para ella, traer hijos al mundo no es algo que desee, y comparte esta perspectiva con su pareja, Sebastián Rulli. “ Creo que hemos crecido con conceptos diferentes, que la sociedad ha marcado el día más feliz de tu vida va a ser tu boda, para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos”, dijo.

Jennifer Aniston

A lo largo de su carrera, Aniston ha sido sometida a constantes preguntas sobre la maternidad, un tema que ha sido fuente de rumores y especulaciones. Sin embargo, la actriz siempre ha sido clara: desde joven supo que la maternidad no era parte de su camino. Aunque algunos respetaron la decisión de la actriz, otros la hicieron blanco de constantes cuestionamientos. “ No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas ”, afirma.

