Aseguran que Nicki Nicole ya olvidó a Peso Pluma y está con un campeón del mundo

Al parecer, la cantante argentina Nicki Nicole ya dejó atrás su pasado con el mexicano Peso Pluma y se rumora que está en una relación con un reconocido futbolista de la selección de su país que ganó la Copa del Mundo del 2022.

Se trataría nada más y nada menos que del futbolista, Enzo Fernández.

Desde hace unas semanas surgió el rumor de una posible relación entre los argentinos, pero esto avivó después de que la periodista Yanina Latorre asegurara que la relación es real en el programa LAM de América Televisión.

“Quiero decirles que yo hablé con Valentina (expareja de Enzo) antes de arrancar el programa, ella lo sabe, está todo bien. Él se lo confirmó a medida que empezaron a correr rumores en las esferas de la selección”, dijo Latorre.

“Yo creo que se habrían conocido a fines de octubre. Algo pasó, le gustó, le movió el piso y Enzo Fernández llegó a Londres, hizo las cosas bien, no le dijo en ese momento a Valentina que la había conocido. Le dijo que quería estar solo, que quería probar. Por ahí se dio cuenta de que le movió el piso”, añadió.

La periodista también contó que Valentina Cervantes confrontó a Enzo sobre la posible relación con la intérprete de música urbana y el jugador del Chelsea no lo negó. “Él no se lo negó, le dijo que sí. Que la conocía y había estado con ella, pero no le dio detalles”, agregó Yanina.

Todo esto se da a unas semanas que Velentina y Enzo confirmaron que terminaban, pese a tener dos hijos. “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos. Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, el corazón que tiene. Con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, indicó la joven de 22 años.

Toda esta información revive el día que Enzo Fernández anotó en el triunfo del Chelsea por 2-1 sobre el Leicester City. El centrocampista celebró con un gesto como si estuviera llamando por teléfono, el cual se relacionó con Nicole por su tema “Llámame”.

¿Qué dice Nicki Nicole?

Nicki Nicole finalizó hace algunos meses su noviazgo con el cantante mexicano Peso Pluma, después de que este la engañara. Por lo que a partir de ese momento la prensa rosa la relacionado con varias personalidades.

Sin embargo, pese las declaraciones de Yanina Latorre, la cantante reaccionó en redes sociales con una publicación en Instagram Stories para negar lo dicho por la periodista.

La argentina compartió una imagen en la que aparece el artista emergente Krom MD, donde aparece con un ramo de rosas, y ella le agregó un par de corazones.

Nicki Nicole-Krom (@mecomprendezmendez)

Además el periodista Gustavo Méndez señaló que en una foto que apareció Nicki con una rosa, esa flor justamente corresponde al ramo que porta Krom y que se lo habría regalado por el lanzamiento de su nuevo disco.