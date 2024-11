Oscar 2025: Estos serían los principales candidatos a ‘Mejor Actor’

Aún es muy pronto para ver un claro ganador en la categoría a ‘Mejor actor’ de los Premios Oscar 2025, no obstante, sí se han perfilado varios que podrían obtener una nominación.

Si quieres saber quiénes son los principales candidatos a llevarse la estatuilla dorada por su rol principal, sigue leyendo.

Daniel Craig – Queer

En esta película del director y productor de “Challengers” y “Call Me by Your Name”, Daniel Craig interpreta a un hombre que huye de Estados Unidos a México en la década de los cincuenta y se enamora de un exsoldado estadounidense.

Sebastian Stan – El aprendiz

La caracterización que hizo Sebastian Stan de Donald Trump en esta cinta ha dejado a más de uno con la boca abierta, así que lo más probable es que reciba una merecida nominación al Oscar 2025, con este biopic del polémico presidente de los Estados Unidos.

Paul Mescal – Gladiador II

La segunda parte de este filme le está yendo muy bien en taquilla y la crítica ha asegurado que su protagonista será reconocido por su interpretación en los premios de la Academia.

Ralph Fiennes – Conclave

Su interpretación del cardenal Lawrence en este filme de suspenso psicológico lo vuelve un claro favorito a llevarse la tan ansiada estatuilla dorada. El cardenal descubre un gran secreto del Papa recién fallecido, mientras tiene el deber de elegir a su sucesor, y considera que debe ser expuesto.

Adrien Brody – The Brutalist

El reconocido actor da vida a László Tóth, un arquitecto judío que logró sobrevivir al Holocausto y que, junto a su esposa, decide ir en búsqueda del sueño americano. Aunque al principio debe hacerle frente a una vida de miseria, consigue un misterioso contrato con un cliente adinerado que le cambiará la vida. Adam Brody hace un papel brutal.

Colman Domingo – Sing Sing

La trama de esta película gira en torno a un grupo de prisioneros de una prisión de máxima seguridad, quienes intentan montar una producción musical. Colman Domingo ofrece una de las mejores interpretaciones del año.

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Parece ser que Timothée Chalamet se ha vuelto uno de los consentidos de los Premios Oscar, y con este biopic musical, podría volver a tener una nominación a ‘Mejor actor’ en la ceremonia que se llevará a cabo el 2 de marzo de 2025.