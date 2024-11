Spin-Off de The Office añade a 7 nuevos actores: Conoce de quiénes se trata

The Office

El universo de “The Office” sigue expandiéndose con la serie derivada “The Paper”, que recientemente ha dado a conocer la incorporación de siete talentosos actores en papeles de invitados.

Entre los nuevos rostros que se unirán al elenco se encuentran Duane Shepard Sr., reconocido por su papel en “The People vs. O.J. Simpson”, Allan Havey de “Mad Men”, Nate Jackson de “Young Rock”, la cómica Mo Welch, Nancy Lenehan de “Veep”, Molly Ephraim de “A League of Their Own”, y Tracy Letts de “Saturday Night”.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre los roles que desempeñarán, la diversidad y experiencia de estos actores prometen enriquecer la narrativa de la serie.

La serie derivada, aun sin título oficial, será liderada por Domhnall Gleeson, conocido por sus actuaciones en “About Time” y “Ex-Machina”, junto a Sabrina Impacciatore de “The White Lotus”.

Los personajes que interpretarán Gleeson y Impacciatore aún se mantienen en secreto, generando expectativas sobre el tipo de dinámica que aportarán a la trama.

Creada y producida ejecutivamente por Greg Daniels y Michael Koman, la serie también contará con el respaldo de los creadores originales de “The Office”, Ricky Gervais y Stephen Merchant, así como de Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas, en labores de producción.

Lisa Katz, presidenta de NBCUniversal Entertainment, expresó su entusiasmo ante el nuevo proyecto, destacando el legado que “The Office” ha dejado en la audiencia a lo largo de los años.

Legado de “The Office”

“The Office”, basada en la serie homónima del Reino Unido creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant, se convirtió en un icono de la comedia televisiva.

Con una duración de nueve temporadas, desde 2005 hasta 2013, la serie ganó numerosos premios y dejó una huella imborrable en la cultura pop, gracias a las memorables interpretaciones de actores como Steve Carell, John Krasinski, Rainn Wilson, Jenna Fischer y otros miembros del elenco.