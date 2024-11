“La Torre de Inés” se convierte en el mejor cortometraje boricua de competencia Cortadito 2024

“La Torre de Inés”, de Adrián Pérez, se alzó como mejor cortometraje de la competencia Cortadito 2024 del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico 2024 (FCEPR), certamen anual organizado por la Alliance Française de Puerto Rico. Los organizadores del evento, junto al apoyo del Consulado General de España en Puerto Rico, celebraron este jueves la Noche de Clausura del Festival con la premiación de la competencia de cortometrajes puertorriqueños en Casa de España.

Luego de siete salas llenas para ver CORTADITO 2024 durante la semana del Festival, la Alliance Française de Puerto Rico reunió a los seis equipos de trabajo de los cortometrajes participantes para dar a conocer los ganadores y celebrar el trabajo cinematográfico puertorriqueño. El jurado de la competencia estuvo conformado por Michelle Malley Campos, cineasta puertorriqueña, Luis J. Cruz, fundador de CineFiesta y presidente de la Puerto Rico Film Foundation y Vinko Tomicic Salinas, cineasta chileno, quienes evaluaron los seis cortometrajes y otorgaron los premios en distintas categorías como mejor actriz, mejor actor, mejor cinematografía, mejor dirección, mejor película Cortadito 2024, entre otras.

PUBLICIDAD

Para Michelle Malley, representante del jurado, el proceso de seleccionar el mejor cortometraje “fue bien debatido, donde se escogió por lo completo que está a nivel técnico y narrativo, con excelencia en su ejecución y de temática muy relevante”. Al ser preguntada sobre su experiencia en esta competencia, Malley afirmó sentirse muy honrada por la invitación de ser parte del jurado de Cortadito 2024: “Le tengo muchísimo cariño a esta iniciativa de la Alliance Française, habiendo participado con mis cortos en el 2015 y 2022; una iniciativa súper valiosa para los cineastas emergentes sin igual. Es muy emocionante ver la calidad de las piezas y la variedad en las propuestas. La oportunidad de crear y el acompañamiento que provee esta convocatoria es fundamental para seguir creciendo nuestra industria.”

Por su parte, la doctora Carine Delplanque, directora de la Alliance Française de Puerto Rico, celebró el Festival y el talento boricua que formó parte de esta edición. “En la Alliance Française de Puerto Rico estamos profundamente comprometidos con el cine, tanto internacional como boricua, a través de nuestro Festival de Cine Europeo y la competencia de cortometrajes puertorriqueños ‘Cortadito’. En esta edición, hemos sido testigos nuevamente de la increíble calidad del talento cinematográfico boricua y de la diversidad de sus propuestas creativas. Cortadito, al igual que el Festival de Cine Europeo de Puerto Rico, se consolida como un puente cultural que conecta a Puerto Rico, Francia y Europa a través del cine. Felicito de todo corazón a los equipos participantes y a quienes esta noche reciben premios tan merecidos. ¡Enhorabuena a todas y todos!”, comentó Delplanque.

“La Torre de Inés” de Adrián Pérez se alzó con el premio al mejor cortometraje de Cortadito 2024, además de mejor guión. El premio a mejor actriz le corresponde a Georgina Borri, de La Torre de Inés. El premio para mejor cinematografía fue para Jowy Santiago, de Andrea: Mar Afuera, Mar Adentro. Mejor vestuario, para Rebekah Carrucini en el cortometraje Andrea: Mar Afuera, Mar Adentro. Eugenio Monclova, del cortometraje Mal Gusto Exquisito, obtuvo el premio a mejor actor y Mariana Monclova fue reconocida como el reconocimiento a la mejor dirección para dicho cortometraje. Mejor producción recayó en el dúo de productores Harold J. Leonard y Orlando Ramos de Al son que me toquen bailo, así como mejor edición para Kaell Matías, también de Al son que me toquen bailo. El premio al mejor diseño de producción fue para José Matos Cosme del cortometraje Mal gusto exquisito. Mejor composición, para Rafael de Jesús Ramirez Pupo del cortometraje Mataplantas, así como mejor sonido fue adjudicado a Jesús Bermúdez del mismo cortometraje. La torre de Inés, a su vez, fue el favorito entre la audiencia del FCEPR, por lo que se alzó con el premio del público del Festival.

Lista de Ganadores:

Mejor actriz: Georgina Borri - La Torre de Inés

Mejor actor: Eugenio Monclova - Mal gusto exquisito

Mejor cinematografía: Jowy J. Santiago - Andrea: Mar Afuera Mar Adentro

Mejor composición: Rafael de Jesús Ramirez Pupo - Mataplantas

Mejor dirección: Mariana Monclova - Mal Gusto Exquisito

Mejor producción: Harold J. Leonard y Orlando Ramos - Al son que me toquen bailo

Mejor diseño de producción: José Matos Cosme - Mal gusto exquisito

Mejor vestuario: Rebekah Carrucini - Andrea: Mar Afuera Mar Adentro

Mejor Edición: Kaell Matías - Al son que me toquen bailo

Mejor Guión: Adrián Pérez - La torre de Inés

Mejor Sonido: Jesús Bermúdez - Mataplantas

Mejor película Cortadito 2024: La torre de Inés

Selección del público del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico 2024 - La torre de Inés

Los asistentes disfrutaron de una tarde en Casa de España con los distintos equipos de trabajo de cada cortometraje, personalidades del cine puertorriqueño y amigos del festival. En esta edición, la competencia de Cortadito y el Cortadito Film Lab fueron posibles gracias al patrocinio del National Endowment for the Arts en colaboración con PJ Gaffers, Reaktor Post, The Sifre Group, Moriviví Cine y Filmes Casa.

Los cortometrajes de esta edición serán presentados próximamente alrededor del archipiélago con la CineGira del Festival, iniciativa que dará itinerancia al evento y ofrecerá proyecciones gratuitas en municipios y centros comunitarios a través de todo Puerto Rico. Comenzando en diciembre de 2024 y extendiéndose hasta abril 2025, se promoverán al menos ocho proyecciones gratuitas parte de este programa anual del FCEPR. En las próximas semanas empezarán a publicarse las fechas de la CineGira en la página web del FCEPR y en redes sociales: festivaldecineeuropeo.com. Siga al Festival en las redes sociales como @festivalcineeuropeopr