Emocionado Jorge Rivera Nieves por homenajes en la semana de la puertorriqueñidad

El periodista ancla de Telenoticias, espacio informativo de Telemundo Puerto Rico, Jorge Rivera Nieves, se mostró sorprendido por la gran cantidad de solicitudes que ha recibido por parte de escuelas de todo el país para participar de la semana de la puertorriqueñidad.

A través de sus redes sociales, el veterano periodista ha compartido imágenes de múltiples niños que lo han personificado durante estas actividades que se llevan a cabo en las instituciones educativas del país. Igualmente, agradeció a todas las personas que lo han solicitado a pesar de que el tiempo no ha sido suficiente para acudir a la totalidad de los planteles.

Ante esto, el periodista indicó que estará visitando escuelas en los meses de diciembre y enero para poder cumplir con las peticiones.

“En esta ocasión me dirijo a ustedes para agradecer las decenas de invitaciones que hemos recibido para visitar las escuelas públicas del país con motivo de la celebración de la semana de la puertorriqueñidad. Desafortunadamente todavía no me han clonado y físicamente es imposible poder visitarlas todas en un periodo tan corto porque hubo un día feriado. No obstante, estamos haciendo planes para poder continuar en diciembre y enero de ser necesario. Me agrada y me sorprende mucho, la cantidad de niños que han personificado a Jorge. Muchos se parecen y es maravilloso, la experiencia es inolvidable, reitero mi agradecimiento de corazón y estamos para servirles”, expresó en el video publicado en su cuenta de Instagram.

En otra publicación, compartió fotografías de diversos niños que se vistieron como él, para rendirle tributo como una de las figuras más importantes de la televisión en Puerto Rico.

“¡Buenas y santas! Me envían estas fotos de este niño de la Escuela Inocencio Cintrón Zayas en Barranquitas. ¿Adivinen de quién está vestido? 🤔 Me sorprende y emociona mucho la cantidad de estudiantes que han personificado a este servidor en la semana de la puertorriqueñidad. Mi agradecimiento a todas las escuelas por su homenaje e invitaciones. 🇵🇷”, escribió.