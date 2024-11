Billie Eilish recibe el nombramiento de artista del año por Apple Music

Billie Eilish ha sido galardonada nuevamente como Artista del Año por Apple Music, un título que ya había recibido en 2019. Este nuevo reconocimiento se debe a su más reciente lanzamiento, Hit Me Hard And Soft, el cual salió en mayo de 2024. El álbum ha tenido una gran acogida, con canciones como Blue, Birds of a Feather y una destacada colaboración con Charli XCX, que rápidamente han dominado las listas de éxitos.

Además de sus nuevas composiciones, Billie ha sido premiada en los Grammys y en la gala de los Oscars por su emotiva canción What Was I Made For, consolidándose como una de las artistas más influyentes del momento.

Billie Eilish está disfrutando de un gran éxito

Actualmente, la cantante está de gira con el Hit Me Hard And Soft World Tour, una serie de conciertos que la lleva por diversas ciudades del mundo. Esta gira es particularmente especial para ella, ya que es la primera vez que se presenta sin la compañía de su hermano Finneas, quien usualmente la acompaña en sus actuaciones, pero este año está enfocado en su propio tour. La cantante ha recibido un gran apoyo por parte de sus seguidores en redes sociales, quienes han elogiado su valentía al embarcarse en este nuevo reto profesional.

Billie Eilish, la artista más destacada de 2024 a sus 22 años

Rachel Newman, ejecutiva de Apple Music, expresó su admiración por la evolución de Billie, destacando su constante crecimiento desde el lanzamiento de Ocean Eyes hace casi una década. “Desde que escuchamos ‘Ocean Eyes’ hace casi diez años, hemos sido seguidores leales de Billie. Lo impresionante no es solo que su música siga alcanzando a más personas, sino que ha madurado siendo auténtica y valiente, manteniendo siempre su estilo único”, comentó Newman.

El álbum Hit Me Hard And Soft ha sido un paso importante en su carrera, marcando una diferencia tanto en su sonido como en la profundidad de sus letras. Con este lanzamiento, Billie ha mostrado una evolución hacia temas más personales y maduros, alejándose un poco del estilo que la lanzó a la fama en 2018. El álbum se posicionó en el primer lugar de Apple Music en más de 138 países, logrando un impacto global. Su gira, que lleva el mismo nombre, también ha sido un éxito rotundo, siendo una de las más vendidas de este año, con fechas extendidas hasta 2025 y la expectativa de que llegue a países como México.

A tan solo 22 años, Billie Eilish sigue demostrando que su carrera está en ascenso y que tiene un lugar asegurado entre las artistas más importantes de la actualidad.