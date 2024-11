Alex Díaz aclara publicación que molestó a los “animal lovers”

El locutor y comediante Alex Díaz aclaró en sus redes sociales una publicación que no fue del agrado de sus seguidores ya que cuestionó la razón por la cual los exponentes del género urbano, Jowell & Randy solicitaban una gran cantidad de comida de mascotas como parte de una iniciativa para ayudar a una organización que se encarga del rescate de animales.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Díaz, explicó que se trata de una estrategia de una campaña creada para ayudar a la organización Save A Sato y brindarles comida para los perros y gatos que rescatan.

PUBLICIDAD

“Este post fue parte de una estrategia creada en conjunto con una agencia de publicidad para recaudar alimentos para perros necesitados y lo más importante que quiero que sepan es que yo no recibí ni un vellón por estos servicios, yo hice el post y ya. Lo hice de corazón, porque creo firmemente en apoyar a los animales y promover acciones que marquen la diferencia, por eso lo hice. De corazón”, expresó Díaz en sus redes sociales.

“Lamentablemente, la manera en que se ejecutó fue un poco…o no, malintepretada full y eso me parece muy lamentable, pero como la agencia lo que me pidió es que hiciera todo esto en forma de bochinche porque estamos claro que si ponemos la noticia y ya, no iba a tener los resultados deseados, a la gente lo que le gusta es la sangre y el chiste, el bochinche y el vacilón, pues yo, me decidí a hacer un chiste, un chiste bastante charro”, añadió.

Del mismo modo, el también influencer, pidió a las personas que donen comida para los animales rescatados, lo cual fue el motivo de su publicación desde un inicio.

“Yo lo que espero es que todos aquellos que han dedicado su tiempo, sus energías, su entusiasmo, su fervor, en escribir comentarios negativos, usen mismo tiempo, energía y fervor para hacer algo productivo y vayan a donar comida para estos perros que es lo que estamos tratando de hacer y el fin que queremos, pero me huele a que solamente el 10% de estos que tiraron hate, son los que van a donar”, expresó Díaz.

La controversia surgió por una publicación del locutor donde cuestionaba la razón por la cual Jowell & Randy exigían 1,500 libras de comida para gatos y perros como parte de su concierto en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

PUBLICIDAD

“What?? Acabo de ver unas exigencias de Jowell y Randy para su concert. Están pidiendo 1,500 libras de comida para perros y gatos??!! Van a poner a los perros o gatos a perrear en el Choli??”, escribió Alex Díaz.

Esta publicación provocó la molesta de sus seguidores, debido a la manera en que se realizó la publicación. Por lo tanto, el locutor tuvo que explicar que es parte de la iniciativa para ayudar a las mascotas.

Por su parte, el exponente urbano Jowell confirmó que solicitaron 1,500 libras de comida para mascotas como parte de la iniciativa “Giving Tuesday”

“Nosotros vamos a donar esa comida a una fundación que se llama Save a Sato a través de Giving Tuesday, esto es una iniciativa que está haciendo gente buena, no solamente nosotros, hay par de artistas más que estamos bregando”, explicó el exponente urbano en sus redes sociales.