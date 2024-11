Luego de la participación de Jennifer Colón Alvarado en Miss Universo 2024, quien fue la primera reina madre en representar a la isla en el certamen fundado en 1952, las candidatas de Puerto Rico han logrado clasificar en 27 ocasiones en el grupo de semifinalistas.

Los datos históricos e importantes que deja el certamen Miss Universo 2024

Hasta la septuagésima tercera edición de la famosa competencia de belleza, la isla acumula cinco ganadoras (1970, 1985, 1993, 2001 y 2006) y dos virreinas o primera finalista (2005 y 2019).

Mientras, otras nueve participantes se colocaron como finalistas y 11 se posicionaron en el grupo de las semifinalistas (Top 16).

Jennifer logró mantener la racha consecutiva de las Miss Puerto Rico desde 2018 y aumentarla a siete.

Tras la gesta de Jennifer: Este es el récord de Puerto Rico en Miss Universo

Ganadora: 5 (1970, 1985, 1993, 2001 y 2006)

Primera Finalista: 2 (2005 y 2019)

Segunda Finalista: 2 (1998 y 2004)

Tercera Finalista: 1 (1971)

Cuarta Finalista: 2 (1987 y 2009)

Top 5 o Top 6: 5 (1995, 2018, 2022 y 2023)

Top 10 o Top 12: 8 (1974, 1980, 1986, 1997, 1999, 2010, 2020, 2021 y 2024)

Top 16 o Top 20: 2 (2011 y 2013)

Jennifer Colón confirma que estuvo hospitalizada horas antes de la final de Miss Universo 2024

Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón Alvarado, confirmó este miércoles, 20 de noviembre de 2024, que estuvo mal de salud durante la noche final del certamen Miss Universo 2024, celebrado el pasado fin de semana en la Ciudad de México.

“Yo no soy de quejarme. A mi no me gusta decir nada y no me gusta decir nada [que estuvo hospitalizada]. Yo firmé un relevo y me fui al otro día a competir, todavía tengo la marca del suero. Fue muy difícil, llenarme de mucho valor, de mucha valentía, de estar fuerte mentalmente para dar lo mejor que yo podía esa noche final pese a que no me sentía bien y me podía desmayar en cualquier momento”, sostuvo la beldad, de 36 años y madre de tres, en entrevista con “NotiCentro al Amanecer” (Wapa TV).

“El virus todavía estaba en mi sistema, habían pasado 24 horas y ya yo estaba en el escenario. Entonces, fue una situación que necesité de mucha fortaleza mental y de tratar mi cien. Cuando llegué al Top 12 yo decía ‘wow, que sea lo que Dios quiera y voy a tratar de dar lo mejor de mí’”.