Selena Gomez reveló que ve un futuro con Benny Blanco: "Nunca me había sentido tan a salvo"

Selena Gomez está viviendo una de las etapas más felices de su vida personal, y no teme compartirlo con el mundo. La cantante y actriz, de 32 años, ha hablado abiertamente sobre su relación con Benny Blanco, el reconocido productor musical y ha revela algunos detalles sobre su situación emocional, además de hablar sobre sus planes a futuro.

En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, Gomez expresó lo segura y plena que se siente en esta etapa de su vida amorosa, describiendo a Blanco como alguien con quien ve un futuro sólido. “Es la relación en la que más segura me he sentido, y veo un futuro con esta persona”, confesó Selena.

Selena Gomez afirma estar en la relación más estable y segura de su vida

En los últimos meses, Gomez ha sido vista en repetidas ocasiones con Benny en citas públicas. Uno de estos encuentros fue en Sushi Park, un popular restaurante en Los Ángeles, donde los paparazzi capturaron momentos íntimos de la pareja. La estrella también habló sobre cómo ha manejado la atención mediática que genera su vida privada.

“Cuando compartes un poco, la gente no está tan hambrienta por perseguirte”, comentó Selena. Sin embargo, dejó claro que hay aspectos de su relación que prefiere mantener en privado: “Hay mucho que la gente no ve, y eso es solo mío”, asegurando que la privacidad también es esencial en la relación.

Selena y Benny confirmaron su romance en diciembre de 2023, cuando la cantante comenzó a interactuar con publicaciones en redes sociales que los mostraban juntos. Desde entonces, Gomez no ha escatimado en mostrar su amor públicamente, compartiendo fotos y mensajes que destacan lo especial que es esta relación para ella.

Selena Gomez y Benny Blanco parecen tener la relación perfecta

En los Globos de Oro 2024, la pareja acaparó todas las miradas, y Selena publicó después una foto donde se les veía besándose, con la frase: “Gané”. Por su parte, Benny Blanco ha sido igual de expresivo. En entrevistas recientes, describió a Selena como su mejor amiga y compañera ideal.

Blanco dijo sobre su relación “Tengo una mejor amiga con la que también puedo besarme. Cada día es el mejor día de mi vida con ella”. Este romance, que comenzó oficialmente en julio de 2023 tras años de amistad, parece estar marcado por la autenticidad y el cariño mutuo.