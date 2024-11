¿Quién es Paul Higgins? El guardaespaldas de One Direction que se viralizó

Las imágenes del funeral de Liam Payne se viralizaron en redes sociales, mostrando que Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson estuvieron presentes para darle el último adiós a su amigo, y alguien que también destacó fue Paul Higgins, quien fuera guardaespaldas de la boyband.

Cabe señalar que Higgins también viajó hasta Argentina, para acompañar al padre de Liam en el traslado del cuerpo del cantante.

PUBLICIDAD

Paul Higgins siempre acompañó a One Direction

Higgins es un nombre que, aunque no se encuentra bajo los reflectores, ha sido fundamental para la seguridad de algunas de las figuras más importantes del entretenimiento mundial. Director y fundador de All Star Security UK Ltd, una empresa líder en la provisión de servicios de seguridad para celebridades, Paul es un profesional con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la protección personal, especialmente conocido por su trabajo con One Direction y otras grandes estrellas.

All Star Security: la empresa que protege a las figuras más reconocidas

A través de All Star Security UK Ltd, Paul ha consolidado su estatus como uno de los principales expertos en la industria de la seguridad. La compañía no solo ofrece servicios a artistas del Reino Unido, sino que también brinda protección a celebridades internacionales que visitan el país y requieren un nivel de seguridad de élite. Según la página oficial de la empresa, “Paul ha consolidado su estatus en la vanguardia de la industria, brindando servicios del más alto nivel durante más de veinte años”.

La experiencia de Higgins en la provisión de seguridad abarca desde la protección personal hasta la coordinación de equipos completos de seguridad, adaptándose siempre a las complejas necesidades de cada cliente. Esta vasta experiencia le ha permitido desarrollar una visión única sobre cómo satisfacer las preocupaciones y exigencias de las personalidades que confían en él y en su equipo.

Un guardaespaldas de confianza para One Direction

Uno de los momentos más destacados en la carrera de Paul Higgins fue su rol como guardaespaldas de One Direction. Durante los años de mayor éxito de la banda, Higgins estuvo al lado de los miembros de la famosa boy band, garantizando su seguridad en giras y eventos internacionales. En un mundo lleno de fanáticos y atención mediática constante, tener a alguien tan experimentado al mando de la seguridad era crucial para el bienestar de los chicos de Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik.