Funky lanza el álbum “Paréntesis”

Funky lanzó el pasado 18 de octubre su álbum “Paréntesis” compuesto por 13 canciones.

Este trabajo surge de una pausa en su proceso creativo, cuando el artista sintió la necesidad de detenerse, reflexionar y reevaluar su enfoque musical. El título PARÉNTESIS refleja perfectamente este tiempo de introspección, en el que Funky se tomó un espacio para reconectar con su propósito y encontrar equilibrio entre su arte y su fe.

“La música hoy en día va tan rápido que a veces siento que estamos en piloto automático. Personalmente, me cuesta hacer música solo por hacerla; siempre he creído que debe tener un propósito más allá de crear contenido. Lo comparo con comer solo por comer, cuando ya no tienes hambre. Creo que a veces es mejor esperar a tener hambre para disfrutar realmente lo que comes. Esa es mi perspectiva, no critico a los que lo hacen de otra manera, pero para mí, la música tiene que ser algo más”, compartió Funky.

Para el artista, crear música es un proceso de reflexión, fe y crecimiento personal. Estos momentos de pausa son clave para reconectar con su propósito y encontrar equilibrio entre su arte y su relación con Dios. Aunque PARÉNTESIS es un álbum más íntimo, sigue contando con la colaboración de músicos cercanos como Jay Kalyl, Alex Zurdo, Mr. Yeison y DJ Fleiva. Este paréntesis creativo le permitió crear música más auténtica y profunda, con la esperanza de inspirar a otros a tomar su propio “paréntesis” y encontrar paz en un mundo que no se detiene.

A lo largo de su carrera, el artista boricua ha sido reconocido con múltiples nominaciones a importantes premios. En los prestigiosos Dove Awards, ha destacado en categorías como Álbum del Año en Español por su trabajo UNO (2021), en colaboración con Redimi2 y Alex Zurdo, y por Álbum En Vivo Desde Costa Rica (2006). Además, en los Latin GRAMMY ha sido nominado en la categoría Mejor Álbum Cristiano en Español por sus discos Funkytown (2002) y Reset (2011), así como por su reciente álbum Rojo (2022).

Con planes para una gira en 2025, Funky llevará sus nuevos éxitos a diferentes ciudades, compartiendo su mensaje de fe, esperanza y superación. Su música continúa siendo un faro de inspiración para aquellos que buscan un camino de paz y reflexión en tiempos difíciles.