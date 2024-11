Cynthia Klitbo devastada tras robo: la dejan sin dinero para la escuela de su hija

Cynthia Klitbo reveló que pasa por una situación difícil, pues además de estar desempleada, se enfrenta a los estragos de un robo y al pago de hipotecas, por lo que se le dificulta costear la colegiatura de la escuela de su hija.

Por medio de una transmisión en vivo en Instagram, la actriz reveló que se le ha complicado cubrir los 75 mil dólares anuales que cuenta la colegiatura de su hija. No obstante, destacó que hace lo posible por cumplir con esta responsabilidad, ya que tiene excelentes calificaciones y se esfuerza mucho para alcanzar sus metas.

“Ha estado muy dura la situación”, reveló y mencionó que fue víctima de un robo cibernético, por lo que perdió sus ahorros: “Me vaciaron la cuenta de mis ahorros en Estados Unidos”.

Asimismo, confesó recurrirá a vender una de sus propiedades para que su hija pueda seguir tomando clases: “Estoy pagando hipotecas que tengo aquí en Estados Unidos, se va a vender uno de los departamentos para garantizarle a mi hija su escuela”.

Cynthia Klitbo y su hija Imagen de Instagram: @laklitbocynthia

Cynthia Klitbo está desempleada

Entre lágrimas, la actriz sentenció que espera pronto conseguir trabajo, pues estaba lista para una producción que se puso en pausa: “Confío en Dios en que pronto vamos a tener una chamba, porque estábamos esperando una producción que desafortunadamente para todos mis compañeros, empezando por productores y la gente que hemos trabajado años, ha sido muy fuerte, nos quedamos muchas personas desempleadas”.

“No tienen idea cómo me siento, he pasado muchas noches en vela, pero afortunadamente siempre ahorré tabiques, llegó el momento de vender uno de ellos y si no llega a tiempo la residencia, pues para eso los compré, para mi hija”, agregó.

De esta manera, sus seguidores le dejaron palabra de aliento en los comentarios: “Lo has hecho muy bien y pronto recogerás los frutos del esfuerzo”, “Sin duda una madre guerrera que quiere sacar a su hija adelante”, “Eres una mamá luchona, te felicito”, “Eres un ejemplo para mí. Todo se acomoda, tú tranquila”, “Eres una gran mujer y tu hija lleva tu ejemplo” y “Te mando un abrazo y mucha luz para que logres lo que deseas junto a tu niña”.