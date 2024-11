Briggitte Bozzo rompe el silencio sobre experiencia romántica con una mujer

Briggitte Bozzo realizó una gran confesión en ‘Pinky Promise’, ya que durante el episodio con las ‘Chicas Superponedoras’ la influencer se abrió sobre su experiencia romántica con una mujer que le provocó confusión sobre su sexualidad.

‘La Casa de los Famosos México’ sirvió para establecer al trío nombrado ‘Las Chicas Superponedoras’, el cual se conforma por Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo. Dentro del reality, las integrantes de Team Mar formaron una amistad bastante sólida, no obstante, al terminar el programa, su relación se plagó de escándalos y especulaciones, por lo que decidieron ponerle pausa a su relación.

Aún así, se estrenó un episodio del programa de Karla Díaz, es decir, ‘Pinky Promise’, el cual fue protagonizado por el trío. En este, hablaron de su paso por LCDLFM y contaron anécdotas de su vida personal.

Briggitte Bozzo habla sobre su experiencia con otra mujer

De esta manera, la influencer rompió el silencio sobre la ocasión en la que se sintió atraída hacia una persona de su mismo sexo. Todo ocurrió en el tiempo que la apodada ‘Brillitos’ participaba en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, cuando fue invitada a una celebración en casa de Nicola Porcella y Agustín Fernández.

Ahí, se encontró con una chica pelirroja, que la atrajo con su energía y destacó que era muy bonita: “Empezamos a hablar como amigas y ella me empezó a echar los perros, y yo como que sentí un cierto tipo de atracción e intenté salir con ella y dije: ‘¿por qué esta confusión de mi parte?’”

No obstante, el romance no floreció pues Briggitte aclaró sus sentimientos: “Intenté salir con ella, pero luego, luego se me quitaron las ganas porque veía chicos guapos; justamente estaba la Kings League y había un montón de chicos del mundo y así, franceses por ahí, españoles por allá, alemanes, entonces dije: ‘No, creo que no me gustan las mujeres’”.