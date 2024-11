Revelado el tráiler del live-action de la cinta animada “How to Train Your Dragon”

En un emocionante acontecimiento, Universal Studios ha lanzado el primer tráiler de su adaptación en acción en vivo de “How to Train Your Dragon”.

Esta revelación ha generado gran expectación entre los seguidores de la popular trilogía de DreamWorks Animation.

PUBLICIDAD

La versión en acción real incluirá a muchos de los personajes originales, ahora interpretados por nuevos talentos. Destacan Mason Thames como Hipo, Nico Parker como Astrid, Julian Dennison como Patapez Ingerman y Gerard Butler en el papel de Stoick the Vast.

Un vistazo al teaser

El tráiler nos sumerge en el universo de Hipo, Stoick y Desdentao, recreándolos fielmente en su versión en acción real. Vemos a Hipo enfrentando el desafío de matar a un dragón, solo para forjar una inesperada amistad con el encantador Desdentao.

Continuidad en la dirección creativa

Dean DeBlois, responsable de escribir y dirigir las tres entregas animadas de la franquicia, se mantiene al frente de esta nueva aventura en acción real. La trilogía original, iniciada en 2010, ha sido un éxito rotundo, consolidando el legado de “How to Train Your Dragon”.

Universo expandido

Basadas en la serie de libros de Cressida Cowell, las películas han trascendido la pantalla grande para incluir series de televisión, atracciones en parques temáticos y hasta un espectáculo en vivo sobre hielo. Con ingresos superiores a los $1.6 mil millones a nivel global, la franquicia ha cautivado a audiencias de todas las edades.

Con el estreno de esta adaptación en acción real, se abre un nuevo capítulo en la historia de Hipo y su inseparable compañero, Desdentao. Los fans aguardan con entusiasmo este próximo hito en la saga que ha conquistado corazones en todo el mundo.

Reacción del público en redes sociales